Евгений Червоненко: Я перекрою откаты под Евро-2012 – у меня уже есть броневик для охраны

Перед самим интервью господин Червоненко дал пресс-конференцию в УНИАН. На ней он очертил свое виденье путей решения многих проблем подготовки чемпионата.

В частности, Червоненко сказал, что планирует привлечь международные аудиторские компании для контроля за использованием средств, которые будут тратиться на Евро–2012. Он убежден, что Евро в Украине “вытянут” не государственные вливания, а лишь частные инвестиции. Соответственно, отметил руководитель агентства, он будет делать все возможное, чтобы украинский парламент в ближайшее время "принял закон о концессии, и законодательно обеспечил для всех потенциальных инвесторов единое "инвестиционное окно".

При этом, по его словам, к потенциальным инвесторам будут предъявляться жесткие требования. В частности, они должны гарантировать выполнение своих обязательств, иначе – "понесут большие штрафные санкции".

Кроме того, Червоненко убежден, что возглавляемая им структура должна принимать участие в отборе инвесторов для подготовки инфраструктуры чемпионата. “Но не самостоятельно, – уточнил он, – а именно с ведущими консультантами".

Кроме того, заметил Червоненко, агентству "должны быть предоставлены специальные полномочия". Оно должно стать главным распорядителем средств и иметь контролирующие функции. Он отметил, что агентство будет требовать на государственном уровне специальной процедуры проведения тендеров, решения "земельного вопроса" и тому подобное.

Ранее, как известно, Евгений Червоненко занимался бизнесом по производству безалкогольных напитков (компания “Орлан”) и автоперевозками. Занимал должности главы Госкомрезерва, министра транспорта, был народным депутатом от “Нашей Украины”, во время президентской кампании 2004 года занимался вопросами охраны Виктора Ющенко. До назначения на должность руководителя агентства работал главой Запорожской облгосадминистрации.

Пресс-конференция оставила после себя непростые эмоции. С одной стороны, энергия, активность господина Червоненко вселяют оптимизм. С другой - проблем масса. Следовательно, в каждом из нас оптимист спорит с пессимистом, скептиком. Прорвемся – не прорвемся.

Мы решили не сглаживать эти чувства во время интервью. Один из журналистов будет "оптимистом", второй – "скептиком". Каждый спросит нашего собеседника со своей позиции. Что-то вроде “хорошего” и “ плохого полицейского”.

ДОКУМЕНТЫ ПО НСК “ОЛИМПИЙСКИЙ” Я ДОСТАЛ ШПИОНСКИМ СПОСОБОМ

ОПТИМИСТ: Пан Евгений, несколько дней назад в УНИАН на пресс-конференции известного бизнесмена Вадима Рабиновича спросили, как он относится к Вашему назначению. Он сказал, что положительно оценивает это назначение, учитывая Вашу пробивную энергию, Вашу харизму, инициативность...

СКЕПТИК: Но он же предположил, что Вам не дадут ничего сделать. Вот, мол, создали комиссию по решению проблемы вокруг строительства торгового центра возле НСК “Олимпийский”, а представителя Вашего ведомства даже не включили туда. Следовательно, намекнул Рабинович...

ЧЕРВОНЕНКО: Ничего у меня не выйдет? Не спешите. Я останусь Евгением Червоненко в 2008 году – со школой двухлетнего губернаторства в бело-голубой области, где я имел рейтинг поддержки 60%. Я умею слушать и слышать, но я умею и убеждать. Я буду драться до последнего, если я крайний в ситуации с подготовкой Евро–2012.

Я никогда не позорил Президента, не опозорю и теперь, когда он назначил меня на эту должность.

Наибольшая угроза – в конфликте интересов. Вы понимаете, сколько вступают в конфликт вокруг Евро. Я сразу сказал, что вывожу государственные деньги под телескопы журналистов, чтобы следила вся страна. Пусть международные наблюдатели проводят эти тендеры – я не хочу к ним подходить. Я хочу создать условия для инвесторов. Но меня хотят сбить на взлете, кое-кто не хочет видеть меня в правительстве.

СКЕПТИК: Кто же это хочет Вас сбить?

ЧЕРВОНЕНКО: Не комментирую... Лишь хочу служить одному – хоть на миллиметр, хоть на сантиметр достичь прогресса... И пока я на этом посту, я это буду делать. Оружие мое – это ваша позиция (средств массовой информации. – Авт .) и позиция Президента. И поддержка народа за мою откровенность, за то, что я буду делать.

СКЕПТИК: Почему же тогда, действительно, в комиссии относительно “Олимпийского” не представлено Ваше ведомство?

ЧЕРВОНЕНКО: Это вопрос к господину Васюнику, который подписывал меморандум относительно “Олимпийского” (Иван Васюник – вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам. - Авт .).

СКЕПТИК: А причем здесь Васюник? Вы же, кажется, сами должны были получить статус вице-премьера?

ЧЕРВОНЕНКО: Я так понимаю, что решением правительства Васюник назначен на период, пока выяснится вопрос со специальным вице-премьером... Все министры, с которыми я говорил, согласны, что такая отдельная должность должна быть, потому что у каждого вице-премьера, у каждого министра есть свои задания.

СКЕПТИК: Так кто же все-таки является Вашим оппонентом? Кто не заинтересован в предоставлении Вам статуса вице-премьера?

ЧЕРВОНЕНКО: Те, кому не нужен прозрачный процесс вокруг Евро. Но я сделаю все, чтобы обеспечить эту прозрачность. Для этого я должен быть над процессом, над всеми интересами. И я твердо намерен объединить всех владельцев команд высшей лиги, капитанов украинской экономики...

ОПТИМИСТ: Тем самым, Вы считаете, станете “над интересами”?

ЧЕРВОНЕНКО: Да, я имею право занимать лишь одну позицию – позицию здравого смысла и рыночных отношений. Как пример, вспомню “Запорожсталь”. Когда предприятие было государственным, там были квоты одной известной политической партии. Когда “Запорожсталь” стала частной, уже никто никому никакой квоты не даст.

С частным владельцем всегда можно договориться, поскольку он действует в координатах четкой логики. Но с противоположной стороны так же должна быть четкая логика.

Та же проблема “Олимпийского” под этим углом зрения совсем не выглядит неразрешимой. Я бы вообще предложил сохранить 300 млн. долларов (полтора миллиарда гривен), выделенных на реконструкцию НСК “Олимпийский”, отдать их на дороги. А например, тому же «Юджину» (владелец торгового центра, что возле стадиона. – Авт .) предложить провести реконструкцию стадиона, сделать все согласно требованиями. А за это предоставить где-то землю или что-то другое, чтобы он должен был интерес отбить затраты и заработать.

ОПТИМИСТ: То есть сносится торговый центр, реконструируется стадион, а в другом месте “Юджину” как компенсацию дают землю?

ЧЕРВОНЕНКО: Есть куча вариантов... Один из них – сооружение нового стадиона. Это записано в гарантиях государства по подготовке Евро... Киеву новый стадион нужен, и он будет. Пока, до лета 2010, будем, как от нас требуют, реконструировать “Олимпийский”. А параллельно нужно строить новый стадион. Такой стране, как Украина, нужен большой стадион, вокруг которого будет город будущего. Это мое убеждение, и я это буду отстаивать.

СКЕПТИК: Но пока еще, согласитесь, выхода не видно. О новом стадионе что-то ничего конкретного не слыхать. А со старым тоже никак определиться не можем. Собирались снести торговый центр, с помпой объявили о подписании меморандума о сносе между Минмолодьспорту и фирмой-застройщиком. А затем, уже без помпы, отменили ту церемонию.

ЧЕРВОНЕНКО: Не знаю, меня к этому не привлекли, я документы относительно меморандума достал шпионским способом.

СКЕПТИК: И как Вы это объясняете? Может, Президент считает, что у Вас есть своя позиция, которая может сыграть негативную роль?

ЧЕРВОНЕНКО: Нет, не Президент разрабатывал меморандум... Разрабатывал вице-премьер, привлекали Минмолодьспорту. И знаете, меморандум ни к чему не обязывает... Я это сказал на совещании у Васюника. Кстати, к подписанию меморандума “Юджин” был готов, готово было государство. Меня не привлекали... Я направлял официальное письмо с просьбой вовлечь меня в этот процесс.

СКЕПТИК: И все равно не привлекли?

ЧЕРВОНЕНКО: Все равно... На это время – нет. Но я никого не обвиняю...

ОПТИМИСТ: Вы очень дипломатичный...

ЧЕРВОНЕНКО: Да. А Вы бы на моем месте были другими?

Я ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА, ПОД МОЕ ЧЕСТНОЕ ИМЯ ПРИДУТ ДЕНЬГИ

СКЕПТИК: Как Вы надеетесь принять необходимые законы? В Раде 450 депутатов, коалиция насчитывает 226 голосов, а все остальные хотят вас завалить...

ЧЕРВОНЕНКО: Завалите меня, поставьте другого. Но нельзя завалить идею... Я вам скажу откровенно, что среди имеющихся в наличии лиц нет более толерантной фигуры (чем Червоненко. – Авт.), и я это уже доказал в Запорожье. Обстановка в области в целом устраивает оранжевых (я сам оранжевый), бело-голубых, “бютовцев”... Я считаю, что мне удастся убедить (парламент. –Авт.), и я буду просить Президента – собраться по острейшим вопросам для внесения изменений в законодательство относительно Евро 2012 в отдельном режиме. Соберитесь на день, а затем идите воюйте, блокируйте трибуны.

Это же наше достоинство!

СКЕПТИК: А внутренняя оппозиция в НУ–НС не сунет палки в колеса?

ЧЕРВОНЕНКО: Я давно поставил себе за правило, что у Евгения Червоненко нет врагов. Это мои враги думают, что они мои враги. У меня есть цель. Все остальное меня не волнует. Я – автогонщик и еду до конца. Мне дано задание, у меня секундомер пошел, я еду. Быстро или не быстро – скажет история. Но мое имя – это и есть моя большая капитализация.

ОПТИМИСТ: Насколько Вы рассчитываете воспользоваться своим влиянием в еврейских кругах? Кажется, вне дискуссии, что это сверхвесомый резерв.

ЧЕРВОНЕНКО: Рассчитываю. Я – вице-президент Европейского еврейского конгресса. По моему звонку приезжают (в Украину. – Авт.) юридические фирмы. Под мои гарантии, под мое честное имя сейчас придут большие фонды. Все!

Не нравлюсь? Делайте сами.

Я самодостаточный человек. Я – специальный посланник Европейского еврейского конгресса – самой влиятельной общественной организации Европы и стран Восточной Европы...

МНЕ УЖЕ ПРИГНАЛИ БРОНЕВИК ДЛЯ ОХРАНЫ: Я ХОЧУ ПЕРЕКРЫТЬ ОТКАТЫ

ОПТИМИСТ: Следовательно, после того, как мы выяснили, что Вы серьезно рассчитываете на помощь еврейского лобби.

СКЕПТИК: Ой-ой-ой...

ЧЕРВОНЕНКО: Уточню свою позицию. Я буду рассчитывать на то, что большие деньги – это демократия, это повышение капитализации всей страны. Кроме того, я рассчитываю на всех, кого в этой стране называют олигархами. Им не нужно, как говорят, «тырить» бюджет. Им нужен мультипликатор стоимости страны на все, что они строят на Евро–2012.

Поверьте, я знаю, что со мной будет после пресс-конференции в УНИАН. Я не спал всю ночь, хотя уже и не пью... Но я сказал правду – как менеджер.

ОПТИМИСТ: Что же Вы такого сказали? Вроде бы ничего особенного.

ЧЕРВОНЕНКО: Ничего особенного, если не учитывать цену вопроса. Понимаете, я хочу перекрыть финансовыми советниками все интересы вокруг тендеров, все откаты, взятки. Есть у нас структуры, которые хотят все тендеры проводить, перекачивать себе деньги. Я же отдам тендеры в руки, например, «Ерст энд Янг». Мне уже пригнали броневик (для охраны. – Авт.), “Мерседес” – старый, но испытанный. Я буду ездить на нем, но стоять на своей позиции.

СКЕПТИК: Но по сегодняшнему законодательству иностранные фирмы не могут проводить тендеры, нужно его менять. И как Вы оперативно проведете эти изменения, учитывая реалии работы, если точнее – не работы (блокирование) нашего парламента. Плюс шаткость коалиции.

ЧЕРВОНЕНКО: Был такой академик Курчатов, так вот он говорил: «Если человек хочет – он ищет средства, если не хочет – ищет причины». Я искать причины не буду.

Нужное решение может принять даже правительство, новое законодательство не нужно.

Поймите, не действовать мы не можем. Над нашими тендерными процедурами смеется весь мир. Это сделали официальным отмыванием денег... Официальные прибыли тендерных агентств за прошлый год составляли 6,5 миллиардов гривен, или более чем миллиард долларов!

Полгода об этом говорят, а ничего не делается...

Что касается Евро-2012 – тоже так хотели...

Нет! Тендеры должен проводить победитель конкурса. Есть же «Ерст энд Янг», “Бейкер и Маккензи”, “Артур Андерсен”, “Прайс Вотерхаус” – те, кто не возьмут взятки, а возьмут на себя ответственность.

ОПТИМИСТ: Действительно, во всем мире действует институт финансовых советников...

ЧЕРВОНЕНКО: И у нас будет действовать. А как иначе привлечь иностранные инвестиции? “Голдман Сакс”, “Морган Стенли”, другие – я не хочу никого выделять... Есть первая пятерка компаний в мировом рейтинге, она всемирно известна. Правительство должно на конкурсной основе выбрать ту или другую компанию. И – вперед.

СКЕПТИК: Но насколько скорым будет то “вперед”? Сами говорите, даже мебель для офиса закупить – нужно проводить тендер. А помещение? Вы же новообразованная структура.

ЧЕРВОНЕНКО: Ничего, уже пробили помещение решением правительства. Две тысячи квадратных метров.

Я не ожидаю... Если я буду ожидать тендеры на компьютеры, стулья, бумагу, машину, то я просто могу идти в туалет... И поверьте, я сам доплачиваю людям. У меня нет другого выхода. Ну, как я могу взять специалиста с дипломом MBI, со знанием языков, если буду рассчитывать лишь на бюджетное финансирование?

ОПТИМИСТ: Насколько можно было понять из Ваших заявлений на пресс-конференции, агентству помогают разные фирмы...

СКЕПТИК: Вероятно же, за «спасибо» помогают?

ЧЕРВОНЕНКО: Вы можете иронизировать, но, например, юридическая фирма “Кисель и партнеры” помогает бесплатно. Благотворительный фонд «Украинские инициативы»...

СКЕПТИК: Ахметов?

ЧЕРВОНЕНКО: А почему нет? Я всем посылаю один месидж. У меня на футболке не написано «Динамо–Киев», «Шахтер» или, «Днепр» ли. Там – Украина.

ПОСМОТРИТЕ НА МОИ ЗУБЫ...

ОПТИМИСТ: Вы говорили, что в подготовке к Евро задал темп Президент...

СКЕПТИК: Но у нас так часто случается, что Президент темп задал, а все его (этот темп) видели “в одном месте”...

ЧЕРВОНЕНКО: Посмотрите на мои зубы. (Показывает зубы. – Авт.) Пока еще у меня хватит сил. А о моем назначении Президент сказал: «Я знаю одного человека, который будет (образно) ломать руки, материться, но будет идти вперед».

ОПТИМИСТ: Это, конечно, Вы?

ЧЕРВОНЕНКО: Да. Я не подведу.

ОПТИМИСТ: 21 января прошло заседание Координационного совета по подготовке к Евро-2012 при Президенте...

ЧЕРВОНЕНКО: Да. Я уже выполнил все задания, все, что касается агентства, мы подали первыми...

СКЕПТИК: Президент сказал, что дает десять дней для подготовки плана мероприятий... А Секретариат за семь дней должен подготовить проекты безотлагательных законодательных изменений. Все те дни прошли. Они разработаны?

ЧЕРВОНЕНКО: Это вопрос к Секретариату.

СКЕПТИК: А Вас к этому процессу не привлекли?

ЧЕРВОНЕНКО: Нет. Мы подали все, что от нас требовалось и в правительство, и в Секретариат.

Я ТРУСЫ ФУТБОЛИСТАМ НЕ БУДУ ОДЕВАТЬ

ОПТИМИСТ: Вы сказали на пресс-конференции, что под объекты для Евро–2012 можно выделять земли, которые принадлежат Министерству обороны...

ЧЕРВОНЕНКО: Да, это лучший вариант, потому что эти земли не обременены скрытой местной приватизацией.

СКЕПТИК: А министр обороны Юрий Єхануров знает о Вашей инициативе?

ЧЕРВОНЕНКО: На пресс-конференции, например, я говорил о военном заводе во Львове. Наверное, еще не знает...

СКЕПТИК: А не произойдет, как в свое время с землями, что принадлежат Минобороны? Например, в Одессе, где разгорелся известный конфликт с военным училищем, которое занимает неплохую землю?

ЧЕРВОНЕНКО: У меня нет конфликтов. Есть указ Президента о военных объектах... Я даю предложения. Выполнят их или нет – это не мое. Я же не решаю эти вопросы. Решают Президент, Єхануров...

ОПТИМИСТ: Но Вы, конечно же, разговаривали на эту тему с Єхануровим?

ЧЕРВОНЕНКО: Еще не успел. Я летаю. Я ночью сюда приезжаю – пишу. А утром на вертолет – и погнал...

ОПТИМИСТ: Интересно, что по Вашим словам, футбольная составная часть в подготовке к Евро-2012 все уменьшается. Вы сначала говорили о 30 процентах футбола, потом – о 20, а теперь уже – о 10 процентах. Остальные, мол, – политика и экономика. То есть, Федерации футбола все меньше остается работы.

ЧЕРВОНЕНКО: Не волнуйтесь, Федерации футбола хватит... Федерация – законодатель моды: она должна подготовить сборную Украины... Не я же ее буду готовить... Приедут другие сборные – пусть играют. Я что, футболистам трусы буду одевать?

КОГДА БУДУ С УМА СХОДИТЬ, ПОЕДУ НА “ЧАЙКУ”, ПОТРЕНУЮСЬ НА ГОНОЧНОЙ МАШИНЕ

ОПТИМИСТ: Мы все о футболе и о Евро-2012. Много осталось вне поля зрения. Ваша личная жизнь...

ЧЕРВОНЕНКО: Подожди. Не нужно, нет у меня личного... Я ушел из автоспорта, но когда буду с ума сходить, поеду на “Чайку” (спорткомплекс под Киевом. – Авт.), потренируюсь. Машина моя там стоит...

СКЕПТИК: Правильно, вернемся к Евро. Когда на пресс-конференции Вы говорили о механизме привлечения средств под Евро, сказали такую фразу: «Не хочу подходить к государственным деньгам вообще». Так уж и не подойдете?

ЧЕРВОНЕНКО: Имею в виду, что должен к ним подходить. Но хочу сделать такой механизм, по которому никто, – от уборщицы до премьера – не сможет меня упрекнуть, что я что-то взял...

Вы помните скандал, когда меня снимали (с министра транспорта. – Авт.). Один человек из того правительства сказал – вот, мол, Червоненко сделал “под себя” Укртрансконтейнер”, забрал под фирму государственную землю. А это ложь! Я говорил тогда – и меня не слышали. Не забрал ничего Червоненко. Сегодня “Транс контейнер” уже переделывает 600 тысяч ТЕО – это самый удачный логистический проект Украины. А кто его владельцы – меня вообще не тревожит. И теперь со мной соглашаются те, кто были моими оппонентами.

СКЕПТИК: Не только о “Трансконтейнере” говорили, когда Вас снимали. Но и о приватизации “Укрспецвагона”, Украинского государственного центра транспортного сервиса “Лески”, про Ильичевский порт, Экспресс-банк...

ЧЕРВОНЕНКО: Я уже не министр транспорта. Я сделал очень прозрачный баланс железной дороги. Дойчебанк дал кредитную линию 5 миллиардов долларов по процентной ставке либор + 2,7% без госгарантий. Но это никому не было надо...

СКЕПТИК: И куда эти средства пошли?

ЧЕРВОНЕНКО: Никуда. Как только меня сняли, начались игры, они не открыли эту линию.

ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СЧИТАЮ СЛИШКОМ КОРОТКОЙ, ЧТОБЫ ВСЕ ВРЕМЯ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ТО, ЧТО ПОДУМАЮТ ДРУГИЕ

СКЕПТИК: Тогда почему все-таки, Евгений Альфредович, вокруг Вашей фамилии всегда, скажем так, шумиха? И когда Вы возглавляли концерн “Орлан”, и когда были главой Госкомрезерва, министром транспорта... Еще был скандал с израильским гражданством...

ЧЕРВОНЕНКО: Поймите... Я – лидер еврейского движения. Хочу открыть небольшую “тайну”: любой 100-процентный еврей, приблизившись на 25 метров к посольству Израиля, попадает под его защиту. Да, было даже уголовное дело, когда я сэкономил в Госкомрезерве 45 миллионов долларов... Да, говорили много, когда я был министром транспорта, губернатором Запорожской области. Но скажите, кроме болтовни, есть ли хоть один документ о том, что я что-то украл?

Поверьте, имя мне дороже...

ОПТИМИСТ: А откуда же тогда все эти скандалы? Наверное, у Вас много недругов?

ЧЕРВОНЕНКО: Я живу не по правилам украинских политиков. Мне скучно... Никто не поверит, но в автогонках больше правил и меньше подлости... Я живу по своим правилам, я всегда откровенен и открыт. Это многих раздражает.

Моя позиция прозрачна и конкретна. Человеческую жизнь я считаю достаточно короткой, чтобы все время подстраиваться под то, что подумают другие. Так некогда будет жить. Я человек дела.

СКЕПТИК: Учитывая Ваш предыдущий опыт, по-видимому, можно ожидать очередного скандала, связанного с Вашей нынешней должностью? Другими словами, скандала с Евро?

ЧЕРВОНЕНКО: Я это не буду учитывать. Даже после пресс-конференции в УНИАН число моих оппонентов, которые захотят подбить меня на взлете, увеличится. Но у меня нет другого оружия. Я уверен в каждом своем слове. Те, у кого есть немного патриотизма и порядочности, поддерживают мою схему подготовки к Евро, потому что она выверена менеджментом и жизнью. И это единственный путь Украины к 2012-му. Если победят жадность и амбиции (оппонентов. – Авт.), то меня снимут. Я ко всему готов.

Но мое имя не перечеркнут. Мое имя никто не перечеркнет (показывает выразительную комбинацию из известного количества пальцев – Авт.).

Я пришел сделать себе имя. Я реализую свой лучший менеджерский шанс – проект для Украины. Я хочу, чтобы где-то в Украине был переулок Червоненко.

Да, есть силы, которые не хотят меня подпускать к “Олимпийскому”... Иностранные промышленно-финансовые группы предлагают откаты за то, чтобы сказать, кто будет там или там... Не буду уточнять имен...

Или можно было забыть обо всех этих делах. Были, в частности, интересные кадровые предложения. Предлагали должность менеджера в огромном горно-перерабатывающем холдинге, личный самолет, три месяца отдыха, 15 миллионов долларов в год в Колумбии. Хватило бы...

Но я сказал – у меня здесь имя... Я не хочу быть – как кое-кто из наших политиков – с клоунадой и звездежом... Если бы ко мне все относились так, как Ринат (Ахметов. – Авт.), Ярославский ... Мы садимся и разговариваем на одном языке... Я не завидую их миллиардам. Мне хватает... У меня со всеми олигархами, кроме мелких, хорошие отношения. Я не хочу влезать в их игры.

Почему я хочу создать совет директоров для подготовки Евро–2012 (представителей большого капитала – Авт.)? Чтобы сели пацаны и сказали тому, кто не согласен: “Ты чего?..”

СКЕПТИК: Мы писали, о Вашей даче под Яремчей, которую называют президентской. Правда ли, что та дача действительно была зарегистрирована на Вашу бывшую жену Маргариту?

ЧЕРВОНЕНКО: У меня все законно, все откровенно. Я никогда никого не обманывал, особенно женщин. Все это, о чем вы спрашиваете, строилось во время пребывания в оппозиции, было огромное количество проверок. Я прошел их по каждой бумажечке, что на кого записано... Я не должен вам рассказывать, как я инфаркт перенес – и не из-за отставки с должности министра.

ОПТИМИСТ: Но реально Президент на той даче бывает?

ЧЕРВОНЕНКО: Вопрос к Президенту...

СКЕПТИК: Инфаркт был из-за проблем с Минтрансом?

ЧЕРВОНЕНКО: Я на ногах перенес микроинфаркт в феврале прошлого года... Нет, это личное было, а не из-за Минтранса...

Что касается развода, то у меня продолжаются суды, меня и до сих пор шантажируют... Но юристы говорят, что более прозрачного развода, чем у меня, – нет. Все другое – то уже моя боль.

ОПТИМИСТ: А кто Вы по гороскопу?

ЧЕРВОНЕНКО: Ярко выражен Стрелец.

В ролях “оптимиста” и “скептика” допрашивали Евгения Червоненко Александр Харченко и Владимир Ильченко