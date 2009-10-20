Путь Украины на ЧМ-2010 лежит через Грецию

В понедельник, 19 октября, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка матчей плей-оффа за выход в чемпионат мира. Национальная сборная Украины 14 и 18 ноября сыграет с командой Греции.

Непосредственно жеребьевки проводили генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и полузащитник сборной ЮАР и английского «Евертона» Стивен Пиенар, с легкой руки которого образовались следующие пары плей-офф (хозяева первых поединков указаны первыми): Греция - Украина, Ирландия - Франция, Португалия - Босния, Россия - Словения.

«Эмоции? Они достаточно сдержанны, - отметил в экспресс-комментарии президент ФФУ Григорий Суркис. - Мы преодолели тяжелый путь, и теперь нам осталось предпринять два шага, чтобы летом в следующем году очутиться у ЮАР. Вместе с миллионами украинских болельщиков я надеюсь, что наша сборная преодолеет греческий барьер».

Национальная федерация еще не определилась, какая из украинских футбольных арен будет принимать матч плей-офф. Однако, по словам Г.Суркиса, выбор надлежит сделать между двумя городами: «Принимая во внимание вместимость стадионов, их современность, другие важны факторы, мы будем играть с греками или в Донецке, или в Харькове».

Кстати, в адрес президента ФФУ уже поступило письмо за подписью мэра Донецка Александра Лукъянченко, в котором он сообщает, что «городские власти совместно с футбольным клубом «Шахтер» и стадионом «Донбасс-Арена» заинтересованы и имеют возможность проведения в Донецке матча плей-офф при участии сборной Украины».

Главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко также не выразил никакие эмоции относительно результатов жеребьевки, хотя накануне в большинстве СМИ команду Греции считали оптимальным соперником для «сине-желтых» в плей-офф. «Большой разницы между сборными, с которыми мы могли сыграть, нет. Выпала Греция, значит, будем готовиться к встрече с этой командой», - резюмировал наставник.

О.Михайличенко считает позитивным моментом то, что первый матч Украина будет играть на выезде. Однако акцентирует внимание на следующем: «У греков, бесспорно, достаточно сильная команда. Однако для того, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира, нам необходимо продемонстрировать свою наилучшую игру. А еще, ввиду того факта, что в матчах плей-офф невероятно растет цена ошибки, мы должны как следует подготовиться к этим поединкам не только физически, но и психологически».

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