Шева постарается снова огорчить Интер

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вернувшийся в "Динамо" нападающий сборной Украины Андрей Шевченко снова побывает на "Сан-Сиро", где киевляне сыграют с "Интернационале".

За время пребывания в "Милане" Шевченко провел 14 мячей в ворота "нерадзурри" и дважды помог выбить "Интер" из Лиги чемпионов. В сезонах 2002/03 и 2004/05 именно украинец провел решающие мячи в ворота черно-синих. На сей раз Шева уже в составе киевлян постарается опять огорчить "Интер". "Я вновь приеду на стадион, на котором играл восемь лет, - сказал Шевченко. - У меня сохранились о том времени прекрасные воспоминания. Мы будем противостоять классной команде с превосходными игроками и тренером. Наша задача - бороться за каждую секунду, проведенную на поле, и создать "Интеру" проблемы".

В 90-е годы Шевченко сделал себе имя как раз в "Динамо". Спустя десять лет он вернулся в родной клуб после выступлений за "Милан" и "Челси". "Для меня очень важно, что я могу закончить карьеру там, где она начиналась, - продолжил 33-летний игрок. - Это последняя остановка в моей карьере. Я родился в Киевской области. Мне было два года, когда моя семья перебралась в Киев. В девять я начал играть за детскую команду "Динамо". Позже я покинул эти места, но сейчас вернулся, чтобы играть здесь и, возможно, завершить карьеру".

После возвращения любимец киевских болельщиков забил уже три мяча и помог клубу своего детства на четыре очка оторваться от "Шахтера" в первенстве Украины. Что касается Лиги чемпионов, то в первом туре подопечные Валерия Газзаева победили "Рубин" со счетом 3:1, но во втором ничего не смог противопоставить "Барселоне" (0:2) и теперь занимают вторую строчку в группе F.

"Как далеко мы сможем пройти? Хороший вопрос, - размышляет Шевченко. - У нас хороший подбор игроков, но нам не хватает опыта. Эта команда, определенно, может выступить хорошо. Но для этого мы должны бороться каждую секунду, осложнять жизнь всем грандам в нашей группе и стараться выйти из группы если не с первого, то со второго места".

В системе киевского клуба сейчас работает экс-партнер Шевченко по атаке Сергей Ребров, который тренирует молодежную команду. Не хочет ли Шевченко в будущем снова составить тандем с Ребровым? "Мы с ним хорошие друзья, - сказал форвард. - Но в ближайшее время вряд ли, ведь Сергей завершил карьеру и работает с молодежью, а мне еще хочется играть. Пока еще я не пресытился футболом, но однажды, может быть, задумаюсь о тренерской карьере. Наверняка знать нельзя".

Официальный сайт УЕФА