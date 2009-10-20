Кабмин дал 200 миллионов на навес для Олимпийского

Кабинет министров Украины выделил 200 млн. грн. Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта для финансирования работ по установке навеса над трибунами стадиона НСК "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, этот платеж осуществлен с целью авансирования работ по изготовлению металлических конструкций каркаса, стальных тросов и мембраны навеса над трибунами. Общая стоимость - 727,2 млн. грн.

В Минсемьи подчеркивают, что этап установки навеса над трибунами с технологической точки зрения является самым сложным и самым дорогим в проекте реконструкции НСК "Олимпийский".

”На каркасе будет растянута тросовая конструкция из высокопрочных тросов специального плетения по принципу велосипедного колеса, общим весом около одной тысячи тонн. Тросы такого качества изготовляют лишь три завода в мире”, - отмечается в сообщении.

В соответствии с проектом, навес, или вантово-мембранная конструкция из полупрозрачной синтетической мембраны, армированной стекловолокном, должен стать уникальным архитектурным элементом обновленного НСК «Олимпийский».