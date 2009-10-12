До 2012 года Украина и Польша обменяются домами

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК надеется, что до 2012 года будет полностью завершена реконструкция Украинского дома в Перемышле и определено помещение для Польского дома «Полония» во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в польском городе Перемышль, где проходит VI съезд Объединения украинцев в Польше.

Как информировал И.ВАСЮНИК, в августе этого года Кабинет министров выделил 47 млн. грн. для поддержки связей с зарубежными украинцами во всем мире.

«В частности, уже в этом году на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Украинского дома в Перемышле будет направлено около 100 тыс. долларов», - сообщил И.ВАСЮНИК.

Также он отметил, что несколько сотен тысяч долларов будет направлено в 2010 году на проведение реконструкции Украинского дома в Перемышле, которая должна быть полностью завершена до 2012 года.

И.ВАСЮНИК акцентировал на том, что «реконструкция Украинского дома не превратится в долгострой», а в ближайшее время дом будет презентован после полной реконструкции.

Также, по словам И.ВАСЮНИКА, в этом году планируется проведение конкурса на лучший проект памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне.

Кроме того, он сообщил, что украинская власть приняла во внимание просьбы маршалка Подкарпатского воеводства о содействии украинской власти в выделении помещения для Польского дома в Украине.

«Я думаю, что городская власть Львова уже в ближайшее время предложит украинской стороне и власти Польши ряд помещений, которые в дальнейшем будут рассматриваться под дом «Полония», - отметил И.ВАСЮНИК.

Он выразил уверенность, что к Евро-2012 «мы будем иметь еще десятки совместных украинско-польских проектов, и польская сторона будет иметь свой Польский дом в Украине, который будет во Львове».