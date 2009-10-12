Во Львове к Евро-2012 презентовали новый вид спорта

Во Львовском государственном университете физической культуры состоится презентация нового вида спорта – черлиденга (соревнование групп поддержки спортивных команд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам президента Львовской областной организации Всеукраинской федерации черлиденга групп поддержки спортивных команд Галины ХРУЩ, «организация фанатов особенно актуальна в связи с подготовкой Львова к Евро-2012. Сегодня уже формируются команды черлидеров во Львове, Дрогобыче, Городке, куда принимаются все желающие».

Черлидеры в Украине официально появились в 2004 году, когда была зарегистрирована Всеукраинская федерация черлиденга, а уже в мае этого года сборная Украины в Орландо (США) стала вице-чемпионами мира в номинации “чер-данс джаз”, а также чемпионами Финляндии 2007, 2008 годов, Австралии 2008 года.

*** Профессиональный черлиденг - это сочетание акробатики, гимнастики, танца, аэробики, фитнеса.

Движение черлидеров возникло в США более 100 лет назад. Сначала группы поддержки сопровождали спортивные команды. Впоследствии черлидеры начали проводить собственные конкурсы и соревнования по специально разработанным правилам.

Штаб-квартира Всемирной организации черлиденга находится в Токио.