Историческая победа Украины в лицах и эпизодах (фоторепортаж)
Еще раз о приятном...
Победа сборной Украины по футболу над англичанами в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2010 года и сегодня остается новостью №1 украинского веб-пространства.
"Желто-синюю" сборную поздравили Президент и премьер министр Украины. Не утихают и страсти вокруг этого поединка. Так представитель Футбольной ассоциации Англии заявил, что его страна подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу файеров, которые были брошены болельщиками сборной Украины на поле "Днепр-Арены". Тренер англичан Фабио Капелло пожаловался на судейство, особенно по эпизоду с пенальти, назначенным в ворота его сборной.
Алексей Михайличенко, в свою очередь, не скрывал удовлетворения результатом, но призвал не спешить с поздравлениями: "Давайте охладим головы и как можно быстрее забудем о сегодняшней победе. Впереди - выездная игра с Андоррой, в отборе ЧЕ-2008 едва не омрачившей праздник сборной России".
Украинские же фанаты футбола уже мысленно в плей-офф, особенно их подогревает мысль о том, что в борьбе за путевку в Африку судьба может свести "желто-синих" с извечным принципиальным соперником - россиянами, которые в этом отборе демонстрируют очень неплохие результаты. Давать прогнозы, конечно, рано, пока же предлагаем Вашему вниманию подборку наиболее интересных эпизодов субботнего исторического матча.
|Настроение украинских фанов было "зубастым"...
|После стартового свистка земля под ногами англичан загорелась
|Такие выходки могут дорого обойтись Украине
|"Преванный полет" Милевского
|Эх, Шева...
|У Алиева сдавали нервы
|Герой матча - Сергей Назаренко
|Надежда сборной - Ярослав Ракицкий
|А вот Тимощук игру с Андоррой пропустит - перебрал карточек
|Шевченко аж из формы вон лез - так хотел реабилитироваться
|Капитана англичан голыми руками не возьмешь. Терри с Милевским
|Капелло помянул арбитра «незлим тихим»...
Фото - УНИАН
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