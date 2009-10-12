Билич надеется, что украинцы споткнутся на Андорре

Наставник сборной Хорватии Славен Билич заявил, что в отставку подавать не собирается.

"Я говорил с игроками после матча Украины с Англией. Мы все сходимся во мнении, что необходимо мобилизироваться перед игрой в Казахстане. Мы не могли повлиять на матч в Днепропетровске, но собрать все силы в преддверии поединка в Астане мы обязаны", - говорит наставник.

"Остается надежда на чудо. Необходимо до конца верить, что Украина оступится в Андорре. Там Россия победила с трудом, мы мучились, англичане долго не могли забить", - верит Билич.

Football.ua