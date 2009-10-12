Матч Украина - Англия в интернете посмотрели 500 тысяч человек
Британское ТВ игру не транслировало
Первый официальный матч сборной Англии по футболу со сборной Украины, доступный для просмотра британских болельщиков только через интернет, увидели 250 тысяч подписчиков, а общая аудитория встречи оценивается в 500 тысяч человек, сообщает Reuters.
Субботний отборочный поединок, в котором команда Украины добилась победы со счетом 1:0, не был показан ни на одном британском телеканале, однако ВВС впоследствии приняла решение заплатить за подборку лучших моментов встречи, которую зрители увидели поздно вечером в субботу.
Первоначально права на телевизионную трансляцию матча были приобретены компанией Setanta, однако после того как она обанкротилась, владелец прав агентство Kentaro, купившее их у Федерации футбола Украины, решило отклонить предложения остальных телеканалов и вместо этого продало их компаниям, которые занимаются интернет-трансляциями.
За просмотр матча в интернете необходимо было до четверга заплатить почти 5 фунтов, затем эта цифра возросла до 10, а потом и до 12 фунтов. Представители Kentaro не подтвердили точное число подписчиков.
Как сообщал УНИАН, в чрезвычайно напряженном матче отборочного тура Чемпионата мира по футболу-2010 сборная Украины завоевала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея НАЗАРЕНКО.
Матч состоялся в субботу в Днепропетровске на стадионе «Днепр Арена».