Матч Украина - Англия в интернете посмотрели 500 тысяч человек

Первый официальный матч сборной Англии по футболу со сборной Украины, доступный для просмотра британских болельщиков только через интернет, увидели 250 тысяч подписчиков, а общая аудитория встречи оценивается в 500 тысяч человек, сообщает Reuters.

Субботний отборочный поединок, в котором команда Украины добилась победы со счетом 1:0, не был показан ни на одном британском телеканале, однако ВВС впоследствии приняла решение заплатить за подборку лучших моментов встречи, которую зрители увидели поздно вечером в субботу.

Первоначально права на телевизионную трансляцию матча были приобретены компанией Setanta, однако после того как она обанкротилась, владелец прав агентство Kentaro, купившее их у Федерации футбола Украины, решило отклонить предложения остальных телеканалов и вместо этого продало их компаниям, которые занимаются интернет-трансляциями.

За просмотр матча в интернете необходимо было до четверга заплатить почти 5 фунтов, затем эта цифра возросла до 10, а потом и до 12 фунтов. Представители Kentaro не подтвердили точное число подписчиков.

Как сообщал УНИАН, в чрезвычайно напряженном матче отборочного тура Чемпионата мира по футболу-2010 сборная Украины завоевала победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея НАЗАРЕНКО.

Матч состоялся в субботу в Днепропетровске на стадионе «Днепр Арена».