Капелло говорит, что Милевский симулировал, а рефери поверил

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло остался доволен игрой своих подопечных и посетовал на судейство в матче с Украиной.

"Арбитр явно ошибся при удалении Грина. Милевский симулировал в том эпизоде, а рефери поверил ему", - цитирует Капелло Associated Press.

"Очень доволен тем, как наша команда действовала, оставшись в меньшинстве. Мы пытались сравнять счет на протяжении всей встречи. Ребята выложились на все 100 процентов, показав очень хороший футбол. Был прекрасный шанс добиться ничьей на последних минутах поединка, но не удалось", - приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

"Не люблю проигрывать. В каждом матче есть как позитивные моменты в действиях подопечных, так и негативные. Этот поединок можно смело заносить нам в актив", - прибавил он.

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