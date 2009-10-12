Шева: так бывает, попал в штангу

После победы над сборной Англии игроки и тренеры украинской команды выглядели, как выжатые лимоны, но все же светились от счастья - теперь от выхода в плей-офф их отделяет игра в Андорре, отмечает официальный сайт УЕФА.

Не скрывал своей радости и капитан "сине-желтых" Андрей Шевченко, не реализовавший в начале матча 11-метровый. "У меня просто не осталось сил, потому что игра была слишком эмоциональной, - признался нападающий. - Мы очень хорошо настроились, отдали на поле все за необходимый результат. При этом во втором тайме наши силенки стали заметно иссякать, все-таки мы играли с одной из лучших в мире сборных. Что касается пенальти... Так бывает, попал в штангу. Но самое главное, что мы выиграли!"