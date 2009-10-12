Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
Последние матчи - 14 октября
Завершились очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу
Группа 1
Португалия – Венгрия 3:0
Дания – Швеция 1:0
В группе лидирует Дания - 21 очко, Португалия 16, Швеция 15, Венгрия 13, Албания 7, Мальта 1.
Следующие матчи 14 октября: Португалия – Мальта, Швеция – Албания, Дания – Венгрия.
Группа 2
Израиль – Молдова 3:1
Греция – Латвия 5:2
Люксембург - Швейцария 0:3
В группе лидирует Швейцария с 20 очками, Греция 17, Израиль 15, Латвия 14, Люксембург 5, Молдова 3.
Следующие матчи 14 октября: Латвия – Молдова, Греция – Люксембург, Швейцария – Израиль.
Группа 3
Словакия – Словения 0:2
Чехия – Польша 2:0
В группе лидирует Словакия 19 очков, Словения 17, Чехия 15, Северная Ирландия - 14, Польша 11, Сан-Марино 0.
Следующие матчи 14 октября: Чехия – С.Ирландия, Сан-Марино – Словения, Польша – Словакия.
Группа 4
Лихтенштейн – Азербайджан 0:2
Россия – Германия 0:1
Финляндия - Уэльс 2:1
В группе лидирует Германия - 25 очков, Россия 21, Финляндия 17, Уэльс 9, Азербайджан 4, Лихтенштейн 2.
Следующие матчи 14 октября: Лихтенштейн – Уэльс, Германия – Финляндия, Азербайджан – Россия.
Группа 5
Эстония – Босния и Герцеговина 0:2
Армения – Испания 1:2
Бельгия – Турция 2:0
В группе абсолютный лидер Испания - 27 очков, БиГ 21, Турция 12, Бельгия 10, Эстония 5, Армения 4.
Следующие матчи 14 октября: Эстония – Бельгия, Турция – Армения, БиГ – Испания.
Группа 6
Беларусь – Казахстан 4:0
Украина - Англия 1:0
В группе лидирует Англия - 24 очка, Украина 18, Хорватия 17, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.
Следующие матчи 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.
Группа 7
Сербия – Румыния 5:0
Австрия – Литва 2:1
Франция - Фареры 5:0
В группе лидирует Сербия - 22 очка, Франция 18, Австрия 14, Литва 9, Румыния 9, Фареры 4.
Следующие матчи 14 октября: Румыния – Фареры, Литва – Сербия, Франция – Австрия.
Группа 8
Черногория – Грузия 2:1
Ирландия – Италия 2:2
Кипр - Болгария 4:1
В группе лидирует Италия - 21 очко, Ирландия 17, Болгария 11, Кипр 9, Черногория 8, Грузия 3.
Следующие матчи 14 октября: Ирландия – Черногория, Болгария – Грузия, Италия – Кипр.
Группа 9
В группе лидирует Голландия - 24 очка, Норвегия 10, Шотландия 10, Македония 7, Исландия 5.
В Группе 9 игры завершены
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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.
Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.
Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.