Сборная Украины выиграла у сборной Англии

В чрезвычайно напряженном матче отборочного тура ЧМ-2010 против сборной Англии сборная Украины по футболу получила победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол - на счету игрока "Днепра" Сергея Назаренко.

Украина - Англия - 1:0 Голы : 1:0 Назаренко (29).

Украина: Пятов, Кобин, Кучер, Хачериди, Ракицкий, Ротань, Тимощук, Гай, Назаренко (Ярмоленко, 67), Шевченко (Гусев, 90+2), Милевский.

Англия: Грин, Джонсон, Фердинанд, Терри, Э.Коул, Леннон (Джеймс, 15), Керрик, Лемпард, Джеррард (Милнер, 46), Хески (К.Коул, 72), Руни.

Удаление: Грин (13).

Не реализованный пенальти: Шевченко (16).

Алексей Михайличенко вопреки всем прогнозам с первых минут выпустил на поле двух дебютантов защитников Евгения Хачериди и Ярослава Ракицкого. Добавить к ним вчерашнего новичка Василия Кобина, который впервые вышел на правом фланге в сборной, и появится абсолютно экспериментальная линия обороны. Нужно отметить, что молодые новобранцы в целом справились с волнением, хотя через нехватку опыта и сыгранности иногда допускали тактические ошибки. Зато в единоборствах и 22-летний Хачериди, и 20-летние Ракицкий показали настоящий класс. Последний вообще мог стать настоящим героем, если бы его фирменный удар издалека невероятным образом не парировал вратарь.

Началось все для нас на удивление удачно. Уже на 13-й минуте Артем Милевский убежал от Рио Фердинанда, вырвавшись лицом к лицу с Робертом Грином. Последнему не удалось справиться с украинским форвардом иным способом, чем сбить в штрафной площадке. В итоге - красная карточка вратарю и пенальти.

К сожалению, капитану «сине-желтых» Андрею Шевченко просто не повезло: он спокойно развел Девида Джеймса и мяч по разные стороны, но попал в стойку ворот. Но незабитый пенальти не конфузил опытного игрока и в первом тайме Шевченко неистово боролся с соперниками, активно двигался, часто получал мяча, раздавал передачи и сам пытался заострять ситуацию, вел игру нашей сборной.

На протяжении первых 30 минут украинцы буквально зажали соперников на их половине поля, и в конце концов достигли своего. Голевий момент возник в результате прессинга в исполнении Руслана Ротаня, который вынудил ошибиться английских защитников. Мяч подобрал Василий Кобин, обыграл двух оппонентов, но на третьем споткнулся. Однако мяч отпрянул к Днепропетровцу Сергея Назаренко, который могучим ударом - при небольшом рикошете от головы Ешли Коула - открыл счет, чем довел родную публику до экстаза.

Как оказалось, гол положил начало просто-таки фантастическому по содержанию отрезку. Сразу же после этого Уейн Руни вывел на позицию Фрэнка Лемпарда, но мяч после его удара промелькнул мимо ворот. Через мгновение уже украинцы ухватились за голову. Артем Милевский приложился нерабочей левой метров с двадцати и англичан опять спасла штанга. Англичане пытались навязать контригру, преимущественно развивая атаки своим правым флангом. Но и «сине-желтые» в тылу не отсиживались, создав ряд перспективных моментов. Один из них завершился неплохим, но неточным ударом головой Алексея Гая.

Второй тайм «сине-желтые» начали не так уверенно. Все же ответственность за результат висела над игроками словно Дамоклав меч. Десять подопечных Фабио Капелло попробовали воспользоваться определенной растерянностью оппонентов. В эти минуты особенно заметной стала ключевая роль Анатолия Тимощука, который будто на крыльях летал по всему игровому периметру, охотясь на мяч. Несколько раз англичанам все же удалось организовать осмысленные комбинации, но, почувствовав этот порыв соперников, украинцы начали методически «сушить» игру.

Чем больше уходило времени, тем осторожнее действовали хозяева. Ведь каждая ошибка в их действиях могла стать фатальной. Конечно, при этом парни Михайличенко не отказывались от поиска путей к сетке ворот Джеймса. На 80-й минуте это едва не удалось им во второй раз: Ракицкий протянул мяча через все поле и выдал прекрасную передачу Андрею Ярмоленку. Молодой динамовец вышел один на один с голкипером, но переиграть его не сумел.

Впрочем, этот эпизод в действительности выделялся из общего контекста, поскольку намного более активными выглядели именно гости. На последних минутах ударам Руни и Лемпарда лишь немножко не хватило точности - к счастью для нас. Украинцы выстояли и достигли такого желаемого результата.

Теперь нашей команде необходимо побеждать на выезде Андорру, чтобы забронировать второе место в группе и выйти в раунд плей-офф.

Следовательно, на сегодня в группе лидирует Англия - 24 очка, Украина 18, Хорватия 17, Беларусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Следующие матчи 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.

Фото УНІАН