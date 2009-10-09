В Днепропетровск уже прибывают фаны из Англии

Первая делегация английских болельщиков, прибывшая в Днепропетровск вчера, ожидает от завтрашнего отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными командами Украины и Англии «настоящего праздника футбола».

Об этом сегодня в Днепропетровском городском совете журналистам сообщил руководитель фонда болельщиков Лондона «Fan Friendly» Марк ПЕРРИМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня английские фаны познакомились с фанами команды «Днепр» и сборной Украины и обменялись с ними сувенирами.

Завтра на стадионе «Метеор» состоится футбольный матч между болельщиками сборных Украины и Англии. Кроме того, английские болельщики посетят детский дом в Самарском районе Днепропетровска.

В Днепропетровск также прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР, который сегодня посетил финальную игру Чемпионата Европы среди школьников на стадионе «Трудовые резервы», и планирует провести встречу со студентами Национального горного университета.

По данным председателя Федерации футбола Днепропетровской области Андрея ПАВЕЛКО, на матч «Украина - Англия» в Днепропетровск прибудут 2,05 тысячи болельщиков из Великобритании. Чартерные авиарейсы будут принимать аэропорты Днепропетровска, Донецка, Киева.