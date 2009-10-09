В Днепропетровске милиция уже усиливается

Милиция Днепропетровска сегодня с 8 часов утра перешла на усиленный режим работы в связи с завтрашним футбольным матчем между сборными Украины и Англии.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника городского управления внутренних дел полковник милиции Владимир СЕДЛЕЦКИЙ.

«Для обеспечения охраны общественного порядка в центральной части города, где будут находиться болельщики сборной Англии, начиная с 8 часов утра 9 октября 2009 года и до их отъезда, круглосуточно будет привлечено 15 экипажей полка патрульной службы Днепропетровского городского управления милиции», - отметил В.СЕДЛЕЦКИЙ.

По его словам, за 14 гостиницами города, в которых разместятся английские болельщики, закреплено по 2 сотрудника отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, которые будут контролировать поселение иностранцев. Кроме этого, для обеспечения охраны общественной безопасности возле гостиниц на прилегающей к ним территории будут задействованы экипажи патрульной службы.

Для общения с иностранными болельщиками привлечены 32 переводчика, которые будут находиться в дежурной части Днепропетровского горотдела милиции круглосуточно.

В.СЕДЛЕЦКИЙ отметил, что уже проводятся оперативные мероприятия с наиболее активными болельщиками и фанатами команды «Днепр», семеро из них будут взяты под контроль оперативными службами

К охране общественного порядка на стадионе запланировано привлечь 1500 сотрудников милиции.

10 октября дорожное движение на прилегающих к стадиону улицах будет перекрыто.