Михайличенко знает рецепт победы над Англией

В канун решающего для национальной сборной матча с Англией главный тренер украинцев Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО уходит от прямого ответа на вопрос, доволен ли он работой, проведенной во время последнего тренировочного сбора.

«Насколько она была плодотворной, будем судить за конечным результатом», - сказал О.МИХАЙЛИЧЕНКО в интервью пресс-службе Федерации футбола Украины. В то же время тренер выразил уверенность в своих игроках, а также поделился рецептом такой желаемой победы: «Очень ее хотеть, и все ради нее сделать».

По словам О.МИХАЙЛИЧЕНКО, на этот момент проблем со здоровьем ни один из вызванных под флаги сборной футболистов не имеет. В том числе и Артем МИЛЕВСКИЙ, который благодаря врачам быстро выздоровел, и уже со вторника работал в основной группе.

На занятиях, рассказал наставник, особое внимание уделялось действиям при стандартных положениях, а также тактическим нюансам ведения игры. На протяжении всего сбора тренеры стремились сделать также все для того, чтобы к этому важному матчу футболисты подошли как можно лучше подготовленными психологически.

Напомним, сборная Украины проведет последние отборные матчи ЧМ-2010 против команд Англии и Андорры соответственно 10 октября в Днепропетровске и 14 октября в Андорра-ла-Вельи.