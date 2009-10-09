Центр Львова на шесть часов перекроют ради футбольного матча

10 октября с 17.00 до 23.00 движение транспорта в центре Львова на проспекте Свободы (на участке от ул. Академика Гнатюка до ул. Городоцкой) будет перекрыто. Это связано с организацией во Львове фан-зоны и просмотром футбольного матча между сборными Украины и Англии. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, при содействии Федерации футбола Украины департамент «Евро-2012» Львовского городского совета совместно со спонсором национальной сборной команды Украины по футболу ТМ «Черниговское» организует 10 и 11 октября фан-зону во Львове.

На проспекте Свободы в центре Львова, перед театром Оперы и балета им. Соломеи Крушельницкой, в течение этих двух дней будет проходить праздник футбола – организована «фан-зона Черниговское», в рамках которой в субботу 10 октября состоится просмотр отборочного матча турнира в европейской зоне в рамках чемпионата мира 2010 года в ЮАР под эгидой ФИФА между футбольными сборными Украины и Англии, сообщает пресс-служба.