В Днепропетровске к 2012 году построят аквапарк

В Днепропетровске, на жилищном массиве Красный Камень возле реки Днепр к 2012 г. планируется построить аквапарк и создать рекреационную зону.

Об этом говорится в решении Днепропетровского горсовета, переданном УНИАН.

Горсовет решил провести инвестиционный конкурс на лучший проект для строительства аквапарка.

Согласно условиям конкурса инвестор будет обязан максимально сберечь зеленые насаждения, благоустроить близлежащие территории, улучшить санитарное состояние реки Днепр и обеспечить беспрепятственный доступ в рекреационную зону всех жителей областного центра.

Также обязательным условием для инвестора является предоставление после ввода в эксплуатацию аквапарка льгот для инвалидов и детей.