Подрядчика реконструкции дороги Борисполь-Лубны определят в ноябре

«Укравтодор» планирует провести тендер на подрядчика реконструкции участка Борисполь-Лубны дороги Киев – Харьков-Довжанский по проекту с Всемирным банком в ноябре. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Согласно сообщению, «Укравтодор» завершил процедуры по согласованию со Всемирным банком документации, необходимой для проведения тендера по выбору подрядных компаний для выполнения работ по капремонту дороги. Датой принятия тендерных предложений определено 11 ноября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии со Стратегией сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития на 2008-2011 годы, в Украине готовится проект по приведению к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь (км. 44+500) до г. Лубны (км. 191+400).

Отмеченная дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с национальным транспортным коридором Европа – Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро–2012.

Объем кредитных ресурсов для реализации проекта будет составлять 400 млн. долл. США, срок кредитования - 30 лет (по ставке LIBOR + переменный спред). Проект состоит из трех компонентов, среди которых: осуществление капитального ремонта дороги (298,5 млн. долл. США); улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП (100 млн. долл. США); развитие кадрового и институционного потенциала (1,5 млн. долл. США). Подписание соглашения с ВБ состоялось 21 апреля 2009 г.

«Укравтодор» рассчитывает на финансирования ВБ еще одного участка дороги Киев - Харьков-Довжанский – от Лубнов до Полтавы в размере 600 млн. долл. Соответствующие документы ведомство готовит для банка.