Павленко: Львов имеет все, чтобы выполнить обязательства перед УЕФА

Львов имеет все необходимы ресурсы для того, чтобы выполнить обязательства перед УЕФА и принять матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом заявил министр Юрий ПАВЛЕНКО после осмотра новой львовской арены.

Он отметил, что сегодня решены все вопросы стадиона, и даже несмотря на определенное отставание от графика, ситуация с его строительством не является критической.

"Отставание по графику на стадионе Львов сможет наверстать в ближайшие месяцы - для этого у города есть все ресурсы. Единственное, чего не хватает - это опыта, и министерство готово им поделиться”, - заявил Ю.ПАВЛЕНКО.

В ближайшее время, добавил он, строительство войдет в активную фазу и следующий отчет УЕФА по стадиону во Львове будет максимально позитивным.

Министр проинформировал, что продолжается подписание трехстороннего соглашения между заказчиком по строительству стадиона, генподрядчиком и немецкой компанией «Arena Com» как консультантом по строительству. После приобщения компании «Арена Com», подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО, все недоразумения по львовскому стадиону и предостережения экспертов УЕФА будут сняты.

Министр в который раз подчеркнул, что вся спортивная инфраструктура в Украине, необходимая для проведения Евро-2012, будет подготовлена своевременно и согласно требованиям УЕФА. Согласно оценке экспертов УЕФА, добавил он, сегодня спортивная инфраструктура в Украине является наиболее подготовленной.

Справка УНИАН. Проект строительства стадиона во Львове предусматривает сооружение арены на 33 тыс. мест. В целом стадион будет иметь три этажа, первый из которого предназначен для подземного паркинга, два остальные – для двухъярусных трибун, VIP-сектора и вспомогательных помещений. Смета строительства определена в пределах 609 млн.грн. Ввести арену в эксплуатацию запланировано до конца 2010 года.

По состоянию на сегодня работы ведутся в двух направлениях - завершение фундаментных работ и бетонирование возведенных колонн на зрительских трибунах.