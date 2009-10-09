В Прикарпатье освятили икону, которая станет одним из символов Евро-2012

В Коломые Ивано-Франковской области на стадионе «Юность» по благословению епископа Коломыйского и Черновицкого УГКЦ Кир Николая (СИМКАЙЛО) состоялась церемония освящения творческого проекта, посвященного Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в епархии церкви.

В рамках этого проекта освятили первую в мире икону Божьей Матери «Радость Господа в любви», покровительницы культуры и спорта. Икона была написана мастером Прикарпатья и станет одним из символов Евро-2012.

Во время церемонии были завязаны первые узелки к футбольному ковру, который будет создаваться к церемонии открытия Евро-2012. Этот ковер будет иметь размер футбольного поля и украшен украинской вышивкой.

В торжествах приняли участие свыше 200 представителей различных церковных конфессий, руководителей городской и районной власти Коломыи, народных депутатов Украины и представителей Комитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине.