На Донбасс Арене ”работают” три крота-талисмана (фото)

На «Донбасс Арене» состоялись два матча, а веселые кроты – талисманы «Шахтера» – уже пользуются большой популярностью не только среди юных посетителей стадиона. Даже взрослые болельщики, приходящие на игру большими компаниями, не упускают возможности обняться и сфотографироваться с интересными персонажами. На следующем матче развлекать гостей будет уже команда из четверых героев.

”Изначально мы планировали, что возле каждой трибуны должен находиться веселый крот. Сегодня их уже три: «классический» – в каске, «солидный» – во фраке и «стильный» – в футболке и джинсах. К следующей игре появится еще один, в шортах и бейсболке», – рассказал начальник отдела по работе с болельщиками «Донбасс Арены» Андрей ГЛАДЧЕНКО.

Кстати, у каждого крота есть своя «зона ответственности». Всем хорошо знаком весельчак в каске, который «работает» в зоне В (на южном входе) и на территории семейных секторов. На предыдущем матче самые маленькие болельщики уже имели возможность поучаствовать в нескольких конкурсах и даже погонять с кротом-великаном мяч прямо возле фастфудов.

Солидный крот во фраке и цилиндре, напоминающий персонажа из мультфильма «Дюймовочка», назначен ответственным за VIP-сектора. Отныне он будет обитать в зоне А, встречая гостей на западном входе.

А вот двое других будут развлекать молодежь на северном и восточном входах (зоны D и C). Симпатяга в шортах и бейсболке встретит школьников, а стиляга в джинсах с удовольствием сфотографируется со студентами.

Что касается самих кукол, то первые две специально для «Донбасс Арены» изготовлены в Харькове, еще две – результат стараний донецких мастеров.

Под костюмами талисманов скрываются аниматоры с огромным опытом работы, которым, несмотря на всеобщую любовь фанатов, работается нелегко. Согласитесь, не так уж и просто бегать по стадиону в одежде из поролона и искусственного меха общим весом более 15 кг, да еще и фотографироваться по первому требованию с каждым желающим!

Но ребятам («кротам») очень нравится их работа, ведь только на «Донбасс Арене» можно получить море позитивных эмоций от общения с футбольными болельщиками.

Медиацентр «Донбасс Арены»