Главы МИД Украины и России обменялись пасами на стадионе в Харькове

Главы министерств иностранных дел Украины и Российской Федерации Владимир ХАНДОГИЙ и Сергей ЛАВРОВ 7 октября в рамках своей встречи в Харькове с главами пограничных областей и представителями министерств и ведомств по проблематике межрегионального сотрудничества двух государств посетили стадион "Металлист" и ознакомились с его подготовкой к проведению матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, высоких гостей сопровождал председатель ОГА Арсен АВАКОВ, а объяснения относительно готовности арены давал генеральный инвестор реконструкции Александр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России были поражены увиденным. Как отметил С.ЛАВРОВ, и вид стадиона, и его оборудование полностью отвечают мировым стандартам.

В.ХАНДОГИЙ и С.ЛАВРОВ, обменявшись пасами, смогли оценить и качество газона стадиона.

В память о своеобразной дружеской игре на поле "Металлиста" руководители внешнеполитических ведомств Украины и России получили фирменные мячи и форму болельщиков харьковской команды.

(фото пресс-службы Харьковской ОГА)