В Донецке к Евро-2012 создадут собственное Агентство

В Донецке в рамках подготовки к финальному туру чемпионата Европы по футболу Евро-2012 планируют создать коммунальное предприятие «Агентство по туризму и размещению».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, необходимость создания такой организации обусловлена тем, что Донецкая область должна решить проблемы дефицита гостиничных мест для размещения целевых групп УЕФА во время проведения Евро-2012. Для этого будет активно задействован номерной фонд городов и районов области в радиусе 180 км от Донецка.

Новообразованное предприятие также будет способствовать эффективному использованию отельных ресурсов области и развитию туристического потенциала региона.

На последней сессии облсовета депутаты уже приняли решение о необходимости создания данного коммунального предприятия.