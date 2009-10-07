Кабмин урегулировал все вопросы подготовки Львова к Евро-2012

Кабинет министров сегодня на заседании принял четыре решения для активизации подготовки Львова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Таким образом, на сегодняшний день урегулированы все вопросы, касающиеся подготовки Львова к Евро-2012. Мне очень приятно, что уже сейчас опережающими темпами выполняются работы как по строительству стадиона, так и по взлетно-посадочной полосе в аэропорту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что к предстоящему визиту специальной делегации УЕФА по проверке подготовки Львова к чемпионату украинская сторона досрочно выполнит ключевые задания, предусмотренные соответствующим графиком обязательств.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство удовлетворено темпами выполнения программы по обеспечению Львова водой. «Программы выполняются и планы финансирования тоже выполняются», - добавила глава правительства.