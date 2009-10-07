Украина и Польша на ЧЕ-12 должны упростить пересечение границы

Украина и Польша должны предусмотреть упрощение процедуры пересечения общей границы на период проведения в двух странах Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор турнира Мартин КАЛЛЕН, отвечая на вопросы журналистов.

«Украина и Польша должны договориться и сделать все, чтобы болельщики долго не ожидали на границе», - сказал М.КАЛЛЕН.

Он также добавил, что сегодня правительства двух стран проводят консультации по этому вопросу, однако каким образом пересечение границы будет упрощено, в настоящее время сказать еще нельзя. По словам М.КАЛЛЕНА, нужно подождать 12-14 месяцев, когда, возможно, уже будет определен соответствующий механизм.