Суркис похвалил правительство за подготовку к ЧЕ-12

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС доволен сотрудничеством с правительством и другими органами власти в вопросах подготовки Украины и городов-хозяев к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Несмотря на кризис, мы в полной мере находим с правительством пути решения тех проблем, которые стоят перед финансированием всех масштабных проектов, заложенных в бюджете инвестирования в развитие инфраструктуры, к Евро-2012», - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что центральная и местная власть, несмотря на кризис, «делают все возможное и невозможное», чтобы выполнить взятые на себя обязательства.

Г.СУРКИС также отметил, что стадионы, гостиницы, дороги и другая инфраструктура, которая готовятся к турниру, нужна не на один месяц турнира, а проведение чемпионата Евро-2012 - для Украины не самоцель.

«Важно, чтобы те люди, которые приедут к нам на Евро-2012, имели желание еще раз приехать в Украину, потому что они открыли для себя новую страну и новую культуру», - отметил президент ФФУ.