Каллен: УЕФА удовлетворен ходом подготовки Украины к Евро-2012
16:56, 07 октября 2009Футбол 2012
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Европейский футбольный союз удовлетворен прогрессом в подготовке Украины к Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН.
По его словам, УЕФА положительно оценивает все, что было сделано в Украине за время, прошедшее после 13 мая, когда были определены города-кандидаты на право принять матчи турнира.
«На сегодня мы удовлетворены прогрессом, который был достигнут в Украине», - сказал М.КАЛЛЕН.
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