Каллен: УЕФА удовлетворен ходом подготовки Украины к Евро-2012

Европейский футбольный союз удовлетворен прогрессом в подготовке Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН.

По его словам, УЕФА положительно оценивает все, что было сделано в Украине за время, прошедшее после 13 мая, когда были определены города-кандидаты на право принять матчи турнира.

«На сегодня мы удовлетворены прогрессом, который был достигнут в Украине», - сказал М.КАЛЛЕН.