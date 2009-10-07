Билич надеется на поражение Украины от Англии

Главный тренер сборной Хорватии, единственного конкурента украинцев в выходе в стыковые матчи финальной части ЧМ-2010, Славен БИЛИЧ надеется, что в субботу, 10 октября, в Днепропетровске сборная Украины проигает сборной Англии.

«Надеюсь, мы одолеем сборную Казахстана, а украинцы не смогут набрать три очка в поединке с англичанами», - сказал наставник хорватов в интервью uefa.com.

С.БИЛИЧ уверен: «Если дружина Фабио КАПЕЛЛО покажет хотя бы половину из того, что продемонстрировала против его команды, она, несомненно, добьется положительного результата».

Вместе с тем тренер убежден, что национальная сборная Хорватии успешно провела отборочный цикл ЧМ-2010, находится в хорошем положении и вполне может пробиться в плей-офф за право поехать на чемпионата мира в ЮАР.

«Если мы доберемся до стыковых матчей, то … при помощи удачи и мастерства наша команда сможет завоевать путевку на мундиаль», - сказал С.БИЛИЧ.

Он также рассказал, что смотреть матч Украина - Англия будет во время подготовки к поединку команды с Казахстаном в номере отеля и в одиночестве. «Думаю, что я останусь в одиночестве, ведь такой матч надо смотреть одному. Крайне неприятно следить за решающим поединком, зная, что от тебя уже мало что зависит. Для меня это будет очень непросто», - отметил С.БИЛИЧ.

Напомним, в 6-й отборочной группе сборная Хорватии ныне занимает второе место. Следом с отставанием в два очка идут украинцы, которые провели на игру меньше. В нынешнем отборочном цикле хорватам осталось сыграть лишь один матч - в среду они на выезде сразятся со сборной Казахстана. Расклад сил в группе во многом зависит от результата поединка сборных Украины и Англии

Сборная Украины в настоящее время готовится к двум оставшимся отборным матчам ЧМ-2010 против команд Англии и Андорры, что состоятся соответственно 10 октября в Днепропетровске и 14 октября в Андорре-ла-Вельи.