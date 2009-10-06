Украина в числе восьми фаворитов Евро-2012?

Известная букмекерская контора Bwin уже начала прием ставок на будущего победителя Евро-2012, который пройдет в Украине и Польше.

Интересно, что победа нашей сборной котируется восьмой (15 к 1), опережая такие команды, как Чехия, Россия, Польша, Греция, Дания и другие, передает turnir.com.

Фаворитом же по мнению Bwin выступает сборная Испании (5,5 к 1), далее следуют немцы (8 к 1), и португальцы с итальянцами (по 10 к 1).

Наименее призрачные шансы на европейскую победу у таких сборных, как Сан-Марино, Люксембург, Фареры, Лихтенштейн, Андорра и Армения (по 10001 к 1).