Украина в числе восьми фаворитов Евро-2012?
17:00, 06 октября 2009Футбол 2012
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Букмекеры начали принимать ставки
Известная букмекерская контора Bwin уже начала прием ставок на будущего победителя Евро-2012, который пройдет в Украине и Польше.
Интересно, что победа нашей сборной котируется восьмой (15 к 1), опережая такие команды, как Чехия, Россия, Польша, Греция, Дания и другие, передает turnir.com.
Фаворитом же по мнению Bwin выступает сборная Испании (5,5 к 1), далее следуют немцы (8 к 1), и португальцы с итальянцами (по 10 к 1).
Наименее призрачные шансы на европейскую победу у таких сборных, как Сан-Марино, Люксембург, Фареры, Лихтенштейн, Андорра и Армения (по 10001 к 1).
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