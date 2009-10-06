Премьер-лига устранила недостатки своего Устава

5 октября 2009 года приобрели законную силу изменения и дополнения к Уставу Премьер-лиги, утвержденные на Общем собрании УПЛ 24 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской Премьер-лиги, обновленная редакция главного документу Объединения в порядке, установленном законодательством, прошла официальную процедуру государственной регистрации в Печерской райгосадминистрации Киева.

Следовательно, заявляют в Премьер-лиге, можно утверждать об устранении всех недостатков Устава, которые имели место.

Как отмечается в сообщении, перед этим Федерация футбола Украины документально закрепила свое одобрение изменений и дополнений к Уставу УПЛ. Исполком ФФУ согласился со всеми без исключения нормами предлагаемого документу. За это проголосовали большинство членов уполномоченного органа национальной федерации во время заседания, проведенного в факсовому режиме.