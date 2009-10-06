Капелло в пятницу пообщается с журналистами в Днепропетровске

Национальная сборная Англии прибудет в Днепропетровск на матч 6-й отборной группы ЧМ-2010 против сборной Украины за двое суток до поединка, в четверг, 8 октября.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, ориентировочное время прилета - 19.30 по киевскому времени.

На следующий день, в пятницу, 9 октября, представители СМИ смогут наблюдать на протяжении первых 15 минут за тренировкой команды гостей, которая начнется в 19.00 на «Днепр-Арене» .

Часом раньше, в 18.00, в пресс-центре стадиона главный тренер «львов» Фабио КАПЕЛЛО и капитан англичан Джон ТЕРРИ пообщаются с журналистами во время пресс-конференции.