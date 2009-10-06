УЕФА в октябре проведет еще одну инспекцию Украины

В октябре инспекторы УЕФА в который раз посетят украинские города и проверят объекты, готовящиеся к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в информационном центре «Украина-2012», об этом заявил заместитель директора турнира Евро-2012 в Украине Иван ФЕДОРЕНКО.

По его словам, 15 октября специалисты Союза европейских футбольных ассоциаций посетят стадионы Украины, а 26 октября - аэропорты.

"У меня нет сомнения, что финал Евро-2012 состоится в Киеве. Однако, мы должны убедить в этом УЕФА, ведь в действительности очень много работы сделано за этот период", - сказал И.ФЕДОРЕНКО.

Он также отметил, что впереди Украину ожидают два важных рубежа, которые и решат дальнейший формат турнира: 23 ноября будет объявлен отчет наблюдательного совета УЕФА о подготовке украинских городов к Чемпионату, а уже 10-11 декабря на заседании Исполкома УЕФА будет определено окончательное количество украинских городов, которые будут принимать Евро-2012.