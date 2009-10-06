Каждый матч на Донбасс Арене будет сопровождать световое шоу
“Бриллиант” засияет всеми цветами
«Донбасс Арена» подготовила для болельщиков и жителей Донецка очередной сюрприз. Отныне во время каждого футбольного матча на "Донбасс Арене” в небе над стадионом будет происходить оригинальное световое действо, которое станет визитной карточкой донецкой арены.
Насладиться зрелищем смогут не только любители футбола, которые пришли посмотреть на игру «Шахтера», - впервые в Украине футбольное световое шоу можно будет также увидеть далеко за пределами стадиона.
Обеспечивают эту красоту 12 прожекторов, мощностью 5 кВт каждый, установленные вдоль периметра чаши над последним рядом зрительских мест. Источники света могут вращаться на 360 градусов и изменять цветную гаму в зависимости от фантазии авторов.
Лучи над крышей, по мнению организаторов светового шоу, должны дополнять создаваемый стадионом образ сверкающего бриллианта.
К началу матча разноцветные лучи будут «играть» в чаше «Донбасс Арены», развлекая и разогревая публику. При этом количество прожекторов (12) – неслучайно, ведь световое шоу предназначено для болельщиков – «12-го игрока» донецкой команды.
Организаторы убеждены, что световое действо будет создавать неповторимый эффект как внутри, так и снаружи стадиона, подчеркивая его уникальную атмосферу.