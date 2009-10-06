Михайличенко верит в победу над Англией

Главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО верит, что его подопечным вполне реально победить сборную Англии в Днепропетровске и завоевать три очка, необходимые для выхода в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2010-го года.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом он сказал накануне во время открытой тренировки команды в Конче-Заспе под Киевом.

По словам тренера, ситуация в шестой отборной группе сложилась таким образом, что «сине-желтых» в поединке с англичанами, которые уже добыли в борьбе путевку на ЧМ-2010, устроит лишь победа. «Хорошо, что мы сами будем решать нашу турнирную судьбу. Нас, как известно, устроит в следующем матче лишь три очка - за них мы и будем драться, чтобы доказать свою возможность в борьбе за право принять участие в чемпионате мира», - отметил О.МИХАЙЛИЧЕНКО. Он прибавил, что соперник украинцев не простой, поэтому не стоит себя успокаивать тем, что сборная Англии уже решила свою главную задачу.

«Нам необходимо рассчитывать лишь на себя», - подчеркнул он.

Одним из важных факторов в будущем противостоянии будет, по мнению О.МИХАЙЛИЧЕНКО, психология, поскольку при любых обстоятельствах имя сборной Англии будет давить на футболистов, и важно с этим давлением справиться. «Нужно вспомнить нашу игру с англичанами в Лондоне и понять, почему мы тогда проиграли, чего нам тогда не хватило. И сделать после этого правильные выводы, которые помогут продемонстрировать свою лучшую игру. Важно думать не только о себе, но и о тех людях, которые переживают за команду. Думаю, победы от национальной сборной в следующую субботу будет ожидать вся Украина, поэтому нужно быть к этому готовым психологически и отдать все, что у тебя есть, и даже немножко больше», - убежден тренер.

Вспоминая сугубо игровые аспекты матча, который состоялся в апреле на «Уэмбли», наставник «сине-желтых» обратил внимание на то, что решающими стали ошибки наших футболистов при стандартных положениях. «Насколько я помню, из игры англичане нашим воротам фактически не угрожали, а опасность возникала лишь после стандартов. С другой стороны, тогда нам не хватало агрессивности в нападении, наши атакующие действия не выглядели целостно. Однако все же основной причиной, которая не позволила нам тогда достичь позитивного результата, стало отсутствие уверенности в собственных силах» _ вспоминает О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, заслуживает ли сборная Украины путевки в финальную часть ЧМ, тренер обратил внимание на то, что хорватам «сине-желтые» не уступили. В то время, как подопечные Билича дважды проиграли Англии с большим счетом, Украина полностью могла сыграть на «Уэмбли» вничью, а не получить единственное поражение в отборном цикле.

«Да, у нас есть определенные проблемы. В частности, ряд кандидатов в сборную, которые могут играть на высоком уровне, к сожалению, не имеют постоянного места в основных составах своих клубов. Странно, конечно, когда иногда в ряды сборной попасть легче, чем в клубную «основу». Это парадокс, но, к сожалению, мы живем в такое время» - констатировал наставник.

Вместе с тем О.МИХАЙЛИЧЕНКО считает, что возглавляемой им команде по силам попасть на ЧМ в ЮАР. «Мы знаем о своих проблемах, но верим в то, что мы можем выполнить поставленную перед нами задачу и победить англичан. Другого, если мы хотим полноценного участия в чемпионате мира, не дано. Следующий поединок станет для нас отличной возможностью проверить свои силы и продемонстрировать, на что мы сегодня способны», - подитожил он.

Напомним, сейчас сборная Украины готовится к отборным матчам ЧМ-2010 против команд Англии и Андорры, что состоятся соответственно 10 октября в Днепропетровске и 14 октября в Андорре-ла-Вельи.