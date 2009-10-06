УФИ разъясняет принципы реализации билетов на матч с Англией

В связи с незаурядным ажиотажем вокруг матча квалификации ЧС-2010 между сборными Украины и Англии, который состоится 10 октября в Днепропетровске, не стихает публичная дискуссия относительно принципов реализации билетов на этот решающий для нашей национальной команды поединок.

Информация по этому поводу, распространяемая некоторыми СМИ, содержит много противоречивых и необоснованных выводов. Потому эксклюзивный коммерческий партнер Федерации футбола Украины - ЗАО «Украина Футбол Интернешнл» - считает необходимым предоставить официальные разъяснения относительно структуры распределения билетов на вышеупомянутую игру.

В частности, всего мест, а следовательно и билетов, на стадионе «Днепр-Арена» - 31 004.

Из них 4 450 – это билеты, которые не подлежат реализации. В том числе в ВИП-ложу – 294, как обязательство перед спонсорами – 493, для игроков национальной сборной – 74, для английских болельщиков - 3 275, для болельщиков с изъянами здоровья – 73, ложа прессы – 219, места позади скамеек для запасных (секторы 1 и 33) – 22.

Относительно остальных билетов, то 11 704 - переданы для реализации в ФК «Днепр», 11 077 – переданы для реализации в Федерацию футбола Днепропетровской области. Еще 3 773 билета реализованы за коллективными заказами.

Информ-служба ФФУ