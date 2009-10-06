7 октября в Киеве состоится брифинг руководителей подготовки к ЧЕ-2012

В среду, 7 октября, в Доме футбола состоится брифинг при участии директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА, президента ФФУ Григория СУРКИСА, вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и руководителей Местных организационных комитетов Евро-2012 в Украине и Польше Маркияна ЛУБКИВСКОГО и Адама ОЛЬКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОК Евро-2012 в Украине, во время встречи с представителями СМИ будут подведены итоги очередного инспекционного визита экспертов УЕФА в Украину.

Журналисты также получат информацию относительно семинара для принимающих городов и украинско-польского форума, которые пройдут 5-7 октября в Киеве в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Начало брифинга - в 12.30.

Аккредитация: на месте по журналистским удостоверениям.