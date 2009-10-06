Шовковский о козырях в матче против Англии

Национальная сборная Украины начала подготовку к, без сомнения, самому важному матчу отбора на ЧМ-2010 против сборной Англии. Ведь только победа в этом поединке позволит нашей команде продолжить борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира. Напомним, что матч состоится 10-го октября в Днепропетровске (начало в 19.15).

Журналисты расспросили вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского о тактике подготовки к предстоящему матчу:

- Михайличенко образно сказал, что если в матче с англичанами не удастся найти ключ к воротам соперника, его придется взломать. Вы к этому готовы?

- Я готов к тому, чтобы замок на наших воротах остался несокрушимым.

- Каково моральное и физическое состояние команды?

- Мы собрались буквально час назад, даже поговорить еще не успели. Но все прекрасно понимают ответственность предстоящих двух игр и готовы сделать все от нас зависящее, чтобы решить задачу и занять второе место в группе.

- Михайличенко давал какие-то особенные наставления?

- Всему свое время. Но, думаю, перед таким матчем и не нужно особенно накручивать себя.

- Вы сейчас в превосходной форме. Думаете, уже обеспечили себе место в стартовом составе?

- Это невозможно ни при каких обстоятельствах. Нужно каждый день, каждую игру и тренировку доказывать свою состоятельность и притязания на место в воротах. А кто будет играть – решает тренер.

- Какие наши главные козыри в матче с Англией?

- Желание и мотивация. Соперник свои задачи уже решил. Думаю, выложившись на все 100%, показав свою лучшую игру и индивидуальное мастерство при грамотном подходе и построении тактической игры, мы можем решить поставленную задачу.

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