Министр объясняет решение об отставке желанием не навредить ЧЕ-12

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ объясняет свое решение подать в отставку желанием не навредить подготовке к Евро-2012.

Об этом говорится в заявлении М.ДЖЕВЕЦКОГО, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Я только человек, и как человек должен защищать свое доброе имя. А это делает невозможным для меня осуществление проектов, за которые как министр отвечаю. Не могу допустить, чтобы в этой ситуации пострадала подготовка к Евро-2012», - сказал он.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ заявил, что он в первую очередь заинтересован в скорейшем расследовании дела, которое сейчас проводит прокуратура по представлению Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Он выразил надежду, что после выяснения всех обстоятельств, связанных с изменениями в законе об игорном бизнесе, окажется, что его обвиняют безосновательно.

Как сообщал УНИАН, М.ДЖЕВЕЦКИЙ подал в отставку из-за скандала после публикации в газете Rrzeczpospolita, где министра спорта и председателя правящей польской партии «Гражданская платформа» Збигнева ХЛЕБОВСКОГО обвинили в коррупции.

М.ДЖЕВЕЦКОГО, в частности, подозревают в лоббировании отмены введения доплаты для игорного бизнеса, которую ранее он сам инициировал для дополнительного финансирования Евро-2012.