Сборная Англии едет в Украину самым сильным составом

В понедельник, 5 октября, главный тренер сборной Англии Фабио Капелло объявил список 24-х футболистов, которые будут готовиться к заключительным поединкам отборного цикла ЧМ-2010 против команд Украины (10 октября, Днепропетровск) и Беларуси (14 октября, Лондон).

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе Федерации футбола Украины.

Как и обещал накануне Капелло, невзирая на то, что англичане уже добыли в борьбе путевку в финальную часть мундиаля, на ближайшие матчи он вызвал самых сильных на данный момент футболистов.

О серьезности намерений британской команды можно судить также и по тому факту, что ее приезд в Днепропетровск запланирован на четверг, 8 октября, за двое суток до начала матча.

Состав сборной Англии

Вратари: Девид Джеймс («Портсмут»), Роберт Грин («Вест Хем»), Пол Робинсон («Блекберн»).

Защитники: Уейн Бридж, Джолеон Лескотт (оба - «Манчестер Сити»), Эшли Коул, Джон Терри (оба - «Челси»), Уес Браун, Рио Фердинанд (оба - «Манчестер Юнайтед»), Глен Джонсон («Ливерпуль»), Меттью Апсон («Вест Хем»).

Полузащитники: Девид Бекхем («Лос-Анджелес Гелекси», США), Гарет Берри, Шон Райт-Филлипс (оба - «Манчестер Сити»), Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Фрэнк Лемпард («Челси»), Джеймс Милнер («Астон Вилла»), Аарон Леннон («Тоттенхем»).

Нападающие: Эмил Хески («Астон Вилла»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Карлтон Коул («Вест Хем»), Питер Крауч («Тоттенхем»), Габриель Агбонлахор («Астон Вилла»).