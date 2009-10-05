Завтра в Херсоне сыграют Ребров, Гусин, Белькевич и Саленко

В Херсоне состоится матч с участием звезд украинского футбола разных годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

В частности, 6 октября на стадионе «Кристалл» состоится прощальный матч известного футболиста Юрия МАКСИМОВА. Он трехкратный чемпион Украины, обладатель кубков Украины и Германии, полузащитник сборной Украины (сыграл 27 матчей, забил 5 голов). Начинал спортивную карьеру в Херсоне.

В матче будут участвовать команда ветеранов херсонского «Кристалла» и команда друзей Ю.МАКСИМОВА (17 человек), в частности Сергей РЕБРОВ, Андрей ГУСИН, Виталий КОСОВСКИЙ, Валентин БЕЛЬКЕВИЧ и другие.

Участвовать в матче также будет Олег САЛЕНКО, лучший бомбардир Чемпионата мира 1994 г., рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых голов в одном матче (5 голов в ворота сборной команды Камеруна).