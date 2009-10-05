Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу:

Арсенал - Динамо 0:1 (Шевченко 38)

Карпаты - Закарпатье 1:0 (Кузнецов 90+3)

Днепр - Шахтер 2:2 (Калиниченко 45, Селезнев 55 - Луис Адриано 25, 74)

Ворскла - Черноморец 0:0

Заря - Таврия 0:0

Оболонь - Металлург З 4:1 (Иващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)

Металлург Д - Ильичевец 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кингсли 53, Танаса 74 - Кашевски 56)

Металлист - Кривбасс 1:0 (Коэльо 90+1)

Благодаря голу Шевченко и ничьей ближайших преследователей Динамо оторвалось в таблице - 25 очков, у Шахтера - 21, у Днепра - 18.

Еще пять команд бюрются за третью позицию: Металлист (17), Таврия (16), Карпаты и Металлург Д (по 15) и Ильичевец (14). Единоличный хозяин середины таблицы - Оболонь с 12 очками.

В нижней части - Арсенал (9), Ворскла и Зоря (по 8), Металлург З (7), Закарпатье (6), Черноморец (6) и Кривбасс (1 очко).