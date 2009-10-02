Луценко рассказал Ахметову, как в 2004 году болел за “Шахтер”

После уверенной победы «Шахтера» над белградским «Партизаном» в микст-зону «Донбасс Арены» вышел Ринат АХМЕТОВ в компании с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО. Естественно, журналисты не упустили случая пообщаться с президентом «Шахтера» и его гостем.

Четыре гола от «Шахтера» в каждом матче на «Донбасс Арене» станут традицией? Я не думаю, что вы расстроились из-за того, что мы забили четыре гола во второй игре кряду. Концовку смазали, а так играли неплохо. Вот, министр был на стадионе…

Ю.ЛУЦЕНКО: Да, во время первой игры я просто был в Донецке, а сегодня находился на стадионе. Если надо, чтобы «Шахтер» побеждал всегда, я готов приезжать постоянно.

А в Тулузу поедете?

Хорошая идея! Я только что рассказывал Ринату Леонидовичу о том, как в 2004 году на киевском стадионе в силу моей «ершистости» я вместе с Ефимом ЗВЯГИЛЬСКИМ размахивал оранжевым шарфом «Шахтера» и болел за «горняков». А сегодня получил тот же адреналин. Был на стадионе вместе с сыном. Все здорово! Это бомба!

На самом деле это не просто футбол. Пятьдесят тысяч людей пришли на праздник: с семьями, красиво, цивилизованно. Это совсем другой уровень организации игр, чем был на советских стадионах.

Я сейчас говорю как министр внутренних дел: знаю, как изнутри организована безопасность, как организована работа милицейской службы. Это уже не только спортивное соревнование. Это безопасное народное гуляние, которое очень хочется приветствовать.

В свое время, когда Ринат Леонидович АХМЕТОВ принес исторический подарок стране в виде Кубка УЕФА, я отправил ему телеграмму с поздравлением. Так и этот стадион — не просто спортивное сооружение. Это подарок стране. Сюда люди ходят не просто на спорт, а устраивают себе маленький праздник в наше тяжелое время.

Р.АХМЕТОВ: Всех поклонников нашей команды хочу поздравить с победой. Очень важно, что «Тулуза» с «Брюгге» сыграли вничью. То есть мы потихонечку, шаг за шагом, будем идти к намеченной цели. Так что еще раз всех с победой! Понимаете, главное — не стадион, а, как я вчера говорил, чтобы команда на этом стадионе демонстрировала яркую, зрелищную и победную игру.

А важно, чтобы стадион всегда был заполнен? Мне кажется, сегодня была потрясающая атмосфера. Когда болельщики так поддерживают команду, нужно всегда побеждать.

Можете высказать какие-нибудь претензии команде за смазанную концовку? Дай Бог, чтобы мы всегда предъявляли претензии нашим футболистам за то, что они забили четыре гола, но не забили пять. Мне кажется, сегодня все прошло очень хорошо. Всех еще раз с победой!

Пресс-служба ФК «Шахтер»