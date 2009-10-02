Результаты матчей Лиги Европы
Шахтер - лидер своей группы
Завершились матчи второго тура группового раунда Лиги Европы
Группа A
Тимишоара - Динамо (Загреб) 0:3
Андерлехт - Аякс 1:1
После двух туров: Андерлехт - 4 очка, Динамо 3, Аякс 2, Тимишоара 1
Группа B
Валенсия - Дженоа 3:2
Славия (Прага) - Лилль 1:5
После двух туров: Валенсия - 4 очка, Лилль 4, Дженоа 3, Славия 0
Группа C
Гамбург - Хапоэль (Тель-Авив) 4:2
Селтик - Рапид (Вена) 1:1
После двух туров: Рапид - 4 очка, Хапоэль 3, Гамбург 3, Селтик 1
Группа D
Вентспилс - Херенвен 0:0
Спортинг (Лиссабон) - Герта 1:0
После двух туров: Спортинг - 6 очков, Вентспилс 2, Герта 1, Херенвен 1
Группа E
Рома - ЦСКА (София) 2:0
Фулхэм - Базель 1:0
После двух туров: Фулхэм - 4 очка, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1
Группа F
Галатасарай - Штурм 1:1
Динамо (Бухарест) - Панатинаикос 0:1
После двух туров: Галатасарай - 4 очка, Динамо 3, Панатинаикос 3, Штурм 1
Группа G
Левски - Лацио 0:4
Ред Булл (Зальцбург) - Вильярреал 2:0
После двух туров: Ред Булл - 6 очков, Вильярреал 3, Лацио 3, Левски 0
Группа H
Шериф - Фенербахче 0:1
Твенте - Стяуа 0:0
После двух туров: Твенте - 4 очка, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1
Группа I
АЕК (Афины) - Бенфика 1:0
БАТЭ - Эвертон 1:2
После двух туров: Эвертон - 6 очков, Бенфика 3, АЭК 3, БАТЭ 0
Группа J
ШАХТЕР (Донецк) - ПАРТИЗАН 4:1
Тулуза - Брюгге 2:2
После двух туров: Шахтер - 6 очков, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0
Группа K
Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0
ПСВ Эйндховен - Клуж 1:0
После двух туров: ПСВ - 4 очка, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1
Группа L
Аустрия (Вена) - Насьонал 1:1
Вердер - Атлетик (Бильбао) 3:1
После двух туров: Вердер - 6 очков, Атлетик 3, Насьональ 1, Аустрия 1