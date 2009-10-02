Результаты матчей Лиги Европы

09:46, 02 октября 2009
Футбол 2012
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Шахтер - лидер своей группы

Завершились матчи второго тура группового раунда Лиги Европы

Группа A

Тимишоара - Динамо (Загреб) 0:3

Андерлехт - Аякс 1:1

После двух туров: Андерлехт - 4 очка, Динамо 3, Аякс 2, Тимишоара 1

Группа B

Валенсия - Дженоа 3:2

Славия (Прага) - Лилль 1:5

После двух туров: Валенсия - 4 очка, Лилль 4, Дженоа 3, Славия 0

Группа C

Гамбург - Хапоэль (Тель-Авив) 4:2

Селтик - Рапид (Вена) 1:1

После двух туров: Рапид - 4 очка, Хапоэль 3, Гамбург 3, Селтик 1

Группа D

Вентспилс - Херенвен 0:0

Спортинг (Лиссабон) - Герта 1:0

После двух туров: Спортинг - 6 очков, Вентспилс 2, Герта 1, Херенвен 1

Группа E

Рома - ЦСКА (София) 2:0

Фулхэм - Базель 1:0

После двух туров: Фулхэм - 4 очка, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1

Группа F

Галатасарай - Штурм 1:1

Динамо (Бухарест) - Панатинаикос 0:1

После двух туров: Галатасарай - 4 очка, Динамо 3, Панатинаикос 3, Штурм 1

Группа G

Левски - Лацио 0:4

Ред Булл (Зальцбург) - Вильярреал 2:0

После двух туров: Ред Булл - 6 очков, Вильярреал 3, Лацио 3, Левски 0

Группа H

Шериф - Фенербахче 0:1

Твенте - Стяуа 0:0

После двух туров: Твенте - 4 очка, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1

Группа I

АЕК (Афины) - Бенфика 1:0

БАТЭ - Эвертон 1:2

После двух туров: Эвертон - 6 очков, Бенфика 3, АЭК 3, БАТЭ 0

Группа J

ШАХТЕР (Донецк) - ПАРТИЗАН  4:1

Тулуза - Брюгге 2:2

После двух туров: Шахтер - 6 очков, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0

Группа K

Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0

ПСВ Эйндховен - Клуж 1:0

После двух туров: ПСВ - 4 очка, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1

Группа L

Аустрия (Вена) - Насьонал 1:1

Вердер - Атлетик (Бильбао) 3:1

После двух туров: Вердер - 6 очков, Атлетик 3, Насьональ 1, Аустрия 1

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