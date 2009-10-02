Результаты матчей Лиги Европы

Шахтер - лидер своей группы

Завершились матчи второго тура группового раунда Лиги Европы Группа A Тимишоара - Динамо (Загреб) 0:3 Андерлехт - Аякс 1:1 После двух туров: Андерлехт - 4 очка, Динамо 3, Аякс 2, Тимишоара 1 Группа B Валенсия - Дженоа 3:2 Славия (Прага) - Лилль 1:5 После двух туров: Валенсия - 4 очка, Лилль 4, Дженоа 3, Славия 0 Группа C Гамбург - Хапоэль (Тель-Авив) 4:2 Селтик - Рапид (Вена) 1:1 После двух туров: Рапид - 4 очка, Хапоэль 3, Гамбург 3, Селтик 1 Группа D Вентспилс - Херенвен 0:0 Спортинг (Лиссабон) - Герта 1:0 После двух туров: Спортинг - 6 очков, Вентспилс 2, Герта 1, Херенвен 1 Группа E Рома - ЦСКА (София) 2:0 Фулхэм - Базель 1:0 После двух туров: Фулхэм - 4 очка, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1 Группа F Галатасарай - Штурм 1:1 Динамо (Бухарест) - Панатинаикос 0:1 После двух туров: Галатасарай - 4 очка, Динамо 3, Панатинаикос 3, Штурм 1 Группа G Левски - Лацио 0:4 Ред Булл (Зальцбург) - Вильярреал 2:0 После двух туров: Ред Булл - 6 очков, Вильярреал 3, Лацио 3, Левски 0 Группа H Шериф - Фенербахче 0:1 Твенте - Стяуа 0:0 После двух туров: Твенте - 4 очка, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1 Группа I АЕК (Афины) - Бенфика 1:0 БАТЭ - Эвертон 1:2 После двух туров: Эвертон - 6 очков, Бенфика 3, АЭК 3, БАТЭ 0 Группа J ШАХТЕР (Донецк) - ПАРТИЗАН 4:1 Тулуза - Брюгге 2:2 После двух туров: Шахтер - 6 очков, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0 Группа K Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0 ПСВ Эйндховен - Клуж 1:0 После двух туров: ПСВ - 4 очка, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1 Группа L Аустрия (Вена) - Насьонал 1:1 Вердер - Атлетик (Бильбао) 3:1 После двух туров: Вердер - 6 очков, Атлетик 3, Насьональ 1, Аустрия 1

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