Васюник: Евро-2012 останется в истории как один из лучших турниров

Уникальным гуманитарным проектом «социального оптимизма» охарактеризовал сегодня участникам девятого Львовского международного экономического форума «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины» проведение Евро-2012 в Украине вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к участникам форума, вице-премьер-министр отметил, что Евро-2012 «останется в истории как один из лучших турниров», несмотря на все пессимистические прогнозы.

«Не хочется быть оригинальным, но если бы не Евро-2012, то в это время кризиса в Украине, кроме борьбы на социальном фронте, не было бы ничего интересного. С недавних пор в Украине, проектом Евро-2012 как политикой, интересуется каждый», - отметил И.ВАСЮНИК.

При этом он также указал на то, что в подготовке к чемпионату «превалирует прорабский подход». «Имеем прорабский подход – это просто выполнить условия УЕФА. Но должны принять во внимание, что этот проект должен дать Украине развить и запустить на десятилетия пилотные проекты», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер отметил, что за последние 15 лет в Украине была построена лишь одна взлетная полоса в Борисполе, «которая строилась десять лет». «А нам за три года нужно построить три взлетных полосы в аэропортах», - отметил И.ВАСЮНИК.

Он заверил присутствующий в том, что чемпионат в государстве состоится и состоится на высшем уровне. При этом он указал на абсолютно неприемлемые позиции пессимистов, что Евро-2012 «это наполовину пустой стакан». «Вечная дилемма оптимистов и пессимистов: наполовину пустой или наполовину полный стакан. Так вот, у нас этот стакан наполовину наполнен. Мы построим все, все успеем и успеем достойно», - акцентировал, обращаясь к участникам экономического форума, вице-премьер.

Как отметил И.ВАСЮНИК, Евро-2012 является также уникальным маркетинговым мероприятием для Украины, которое необходимо использовать с максимальной пользой для государства. «По самым скромным подсчетам, чемпионат посетит около одного миллиона болельщиков. Это уникальная возможность развить инфраструктуру не только четырех принимающих Евро-2012 городов, но и изменить инфраструктуру страны в целом», - отметил И.ВАСЮНИК.

В завершение выступления вице-премьер на оптимистической ноте заверил участников форума, что Евро-2012 «останется в истории как один из лучших футбольных турниров».