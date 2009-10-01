В Польше министра и председателя фракции парламента обвиняют в коррупции

В Польше разгорелся скандал из-за намерения изменить законодательство относительно азартных игр, благодаря чему планировалось получить дополнительные средства на подготовку к Евро-2012.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши обвинило министра спорта Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО и председателя парламентской фракции правящей в стране «Гражданской платформы» Збигнева ХЛЕБОВСКОГО в лоббировании интересов представителей игорного бизнеса.

По данным польской газеты Rczeczpospolita, ведущие польские политики обещали бизнесменам вычеркнуть из закона бесполезную для них запись, что дало бы им возможность сэкономить на выплатах в бюджет около 170 млн. долларов ежегодно (по нынешнему курсу 2,9 злотых за доллар).

Инициатором изменений к закону выступил М.ДЖЕВЕЦКИЙ, который аргументировал свою позицию необходимостью получить дополнительные средства на подготовку к футбольному чемпионату Европы 2012 года, который поляки организуют совместно с украинцами.

CBA отмечает, что министр в июле этого года внезапно изменил свою точку зрения, убеждая, что Евро-2012 уже не требует в дополнительного финансирования. Польская газета приводит стенограммы телефонных разговоров З.ХЛЕБОВСКОГО и М.ДЖЕВЕЦКОГО с двумя владельцами сетей казино и игровых автоматов, на которых предприниматели, используя нецензурную лексику, добиваются исключения невыгодной для них статьи из закона, который должен был вступить в силу с 1 января 2010 года.

«На 90%, Рися (сокращено имя Ришард), решим. Борюсь, но не легко. Бегаю с тем сам, блокирую дело тех доплат уже год. Это только моя заслуга», - цитирует газета разговор бизнесмена с высокопоставленным должностным лицом.

Rczeczpospolita также отметила, что предприниматели и политики резко сорвали контакт после того, как о деле был информирован глава польского правительства и лидер «Гражданской платформы» Дональд ТУСК.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Национальный центр спорта сообщал, что строительство национального стадиона в Варшаве обойдется на 130 млн. долларов дороже, чем планировалось ранее.