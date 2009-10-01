Лубкивский просит ГлавКРУ не ставить под сомнение компетентность УЕФА

Критические заявления украинских высокопоставленных должностных лиц относительно каких-либо вопросов подготовки страны к Евро-2012, которые идут в разрез с официальными оценками экспертов УЕФА, являются крайне некорректными и неуместными, поскольку ставят под сомнение компетентность УЕФА в вопросах подготовки к турниру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине, такое предостережение сделал председатель МОК Маркиян ЛУБКИВСКИЙ в связи с публичным заявлением руководителя ГлавКРУ Николая СИВУЛЬСКОГО о фальсификации свидетельств, предоставленных киевской властью УЕФА относительно готовности столичных гостиниц к принятию гостей чемпионата.

УЕФА как хозяин турнира, отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, лично определяет критерии оценки готовности объектов Евро-2012. “Именно этими, а не какими-то другими стандартами и руководствуются его эксперты во время инспекционных вояжей по всем без исключения принимающим городам в Украине и Польше”, - отметил он.

Председатель МОК Евро-2012 в Украине отметил, что профессиональный уровень и практический опыт организации подобных мероприятий, которые имеют за своими плечами разнопрофильные специалисты с мандатом УЕФА, дают все основания говорить, что они способны самостоятельно, без посторонней помощи отличить реальное состояние дел от попыток фальсификации каких-либо отчетов. “Поэтому наиболее компетентными контролерами реализации поставленных перед Украиной задач, естественно, являются те, кто формулирует эти задачи, а также сроки и условия их выполнения”, - добавил специалист.

Кроме того, продолжил он, УЕФА слишком ценит собственный имидж и репутацию, чтобы потерять контроль или ослабить непосредственное влияние на управление процессом подготовки всей инфраструктуры, в том числе и гостиничной для приема гостей Евро-2012. Ведь равно как и принимающая сторона, Европейский футбольный союз кровно заинтересован в том, чтобы турнир прошел на соответствующем уровне.

“Поэтому со стороны украинских высокопоставленных должностных лиц выглядит крайне некорректно и неуместно даже неосторожными намеками ставить под сомнение компетентность УЕФА относительно каких-либо вопросов подготовки к Евро-2012”, - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября руководитель Главного Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил о предоставлении неправдивых данных о подготовке Киева к Евро-2012 в отчетах для УЕФА.

В частности, по его словам, в официальные отчеты для УЕФА о подготовке к Евро-2012 в Киеве включаются гостиницы, строительство которых еще даже не началось.