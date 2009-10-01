Ахметов: чтобы попасть в Барселону, нужно прийти в Шахтер

Президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ убежден, что переход одного из лучших защитников команды Дмитрия ЧИГРИНСКОГО в "Барселону” является верным шагом, поскольку у других игроков появилась дополнительная мотивация демонстрировать результативную игру за донецкий клуб.

Об этом он сказал журналистам во время посещения открытой тренировки «горняков» на кануне домашнего матча группового турнира Лиги Европы УЕФА с белградським «Партизаном».

Сравнивая «Шахтер» в прошлом году и нынешний Р.АХМЕТОВ отметил, что учитывая выступление в чемпионате Украины сегодня команда, безусловно, выглядит более сильной, потому что в том году после 7-го тура «Шахтер» был лишь на 15-ом месте (сейчас на втором - УНИАН). Однако о силе команды, заметил он, можно будет судить после нескольких международных встреч.

“Команда у нас амбициозная, есть молодые игроки и опытные. Я очень рад, что Ярослав РАКИЦКИЙ постоянно появляется в основном составе. Надеюсь, что он будет и дальше прогрессировать и доказывать, что было принято верное решение”, - сказал Р.АХМЕТОВ.

Относительно перехода Д.ЧИГРИНСКОГО, то он уверен, что это был верный шаг. “Если мы не продаем футболистов за большие деньги в лучшие клубы, то у других игроков не будет мотивации приходить к нам в «Шахтер». Сегодня я могу многим игрокам сказать: «Для того, чтобы попасть в «Барселону», нужно прийти в «Шахтер», отдать всего себя, помочь команде добиться больших успехов. А команда поможет тебе перейти в лучшие клубы мира»”, - сказал Р.АХМЕТОВ. И прибавил: “Это мотивация для всех. Футболисты увидели, что их счастье в их руках”.