Результаты матчей Лиги чемпионов

11:03, 01 октября 2009
Футбол 2012
0 0

Реал, Челси и МЮ не теряли очков

Завершились матчи группового раунда Лиги чемпионов

Группа A

Бордо - Маккаби 1:0 (Сиани 83)

Бавария - Ювентус 0:0

После двух туров: Бавария 4 очка, Бордо 4, Ювентус 2, Маккаби 0

Группа B

ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоев 8, Красич 61 - Койбаши 90+1)

МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гиггз 59, Каррик 78 - Дзеко 56)

После двух туров: МЮ 6 очков, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0

Группа C

Милан - Цюрих 0:1 (Тихинен 10)

Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.)

После двух туров: Реал 6 очков, Милан 3, Цюрих 3, Марсель 0

Группа D

Порту - Атлетико 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82)

АПОЕЛ - Челси 0:1 (Анелька 18)

После двух туров: Челси 6 очков, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетико 1

Напомним, что вчера играли команды групп E-H:

Группа E

Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50)

Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0

Группа F

Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)

Барселона - Динамо 2:0 (Месси 25, Родригес 76)

После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1

Группа G

Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5)

Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74)

После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1

Группа H

АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90)

Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86)

После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

Следующие матчи состоятся 20 октября...

Группа E. Дебрецен – Фиорентина, Ливерпуль – Лион

Группа F. Барселона – Рубин, Интер – Динамо

Группа G. Штутгарт – Севилья, Глазго Рейнджерс – Униря

Группа H. Олимпиакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал

... и 21-го

Группа A. Бордо – Бавария, Ювентус – Маккаби

Группа B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ

Группа C. Реал – Милан, Цюрих – Марсель

Группа D. Порту – АПОЭЛ, Челси – Атлетико

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter