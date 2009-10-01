Результаты матчей Лиги чемпионов
Реал, Челси и МЮ не теряли очков
Завершились матчи группового раунда Лиги чемпионов
Группа A
Бордо - Маккаби 1:0 (Сиани 83)
Бавария - Ювентус 0:0
После двух туров: Бавария 4 очка, Бордо 4, Ювентус 2, Маккаби 0
Группа B
ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоев 8, Красич 61 - Койбаши 90+1)
МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гиггз 59, Каррик 78 - Дзеко 56)
После двух туров: МЮ 6 очков, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0
Группа C
Милан - Цюрих 0:1 (Тихинен 10)
Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.)
После двух туров: Реал 6 очков, Милан 3, Цюрих 3, Марсель 0
Группа D
Порту - Атлетико 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82)
АПОЕЛ - Челси 0:1 (Анелька 18)
После двух туров: Челси 6 очков, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетико 1
Напомним, что вчера играли команды групп E-H:
Группа E
Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50)
Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)
После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0
Группа F
Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)
Барселона - Динамо 2:0 (Месси 25, Родригес 76)
После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1
Группа G
Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5)
Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74)
После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1
Группа H
АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90)
Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86)
После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1
Следующие матчи состоятся 20 октября...
Группа E. Дебрецен – Фиорентина, Ливерпуль – Лион
Группа F. Барселона – Рубин, Интер – Динамо
Группа G. Штутгарт – Севилья, Глазго Рейнджерс – Униря
Группа H. Олимпиакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал
... и 21-го
Группа A. Бордо – Бавария, Ювентус – Маккаби
Группа B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ
Группа C. Реал – Милан, Цюрих – Марсель
Группа D. Порту – АПОЭЛ, Челси – Атлетико