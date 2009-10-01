Ярославский: дата перевыборов президента УПЛ пока не назначена

Новая дата перевыборов президента футбольной Премьер-лиги пока не назначена.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом сегодня заявил президент футбольного клуба "Металлист" Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он также добавил, что собирается "участвовать в выборах". "Я поддержу человека, который разбирается в футболе, поддержу профессионала. И не народного депутата… а то в украинский футбол притащили эту заразу из Верховной Рады…", - сказал президент "Металлиста".

А.ЯРОСЛАВСКИЙ уточнил, что сам не будет выставлять свою кандидатуру, так как "это запрещено Уставом Премьер-лиги".

***24 сентября на собрании участников Премьер-лиги было принято решение провести перевыборы президента Премьер-лиги, сообщил президент Премьер-лиги Виталий ДАНИЛОВ.

Также В.ДАНИЛОВ заявил, что Премьер-лига применит к "Металлисту", "Динамо", "Днепру", "Арсеналу" и "Кривбассу" санкции "вплоть до снятия с Чемпионата". "К этим клубам будут приняты санкции соответственно регламенту. Для начала их будут предупреждать, а там и штрафы, снятия очков, вплоть до лишения участия в чемпионате. Это все четко прописано в регламенте", - сказал он.